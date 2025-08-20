Bolão de Caxias (MA) leva prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena; veja os números
As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa
Um bolão de Caxias (MA) acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta terça-feira (19) e levou o prêmio de R$ 63 milhões. O concurso 2.903 teve os seguintes números sorteados: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.
Os 5 acertos tiveram 51 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 52.488,22 para cada. Já os 4 acertos registraram 3.737 vencedores, que receberão cada R$ 1.180,75.
O próximo sorteio, na quinta-feira (21), terá prêmio de R$ 3,5 milhões. Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante.
Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
Cada jogo de seis números custa R$ 5. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.
