Bolão de Caxias (MA) leva prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena; veja os números As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 19/08/2025 - 21h10 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h10 )

Aposta da Mega-Sena pode ser feita por meio de aplicativo LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.01.2025

Um bolão de Caxias (MA) acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta terça-feira (19) e levou o prêmio de R$ 63 milhões. O concurso 2.903 teve os seguintes números sorteados: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.

Os 5 acertos tiveram 51 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 52.488,22 para cada. Já os 4 acertos registraram 3.737 vencedores, que receberão cada R$ 1.180,75.

O próximo sorteio, na quinta-feira (21), terá prêmio de R$ 3,5 milhões. Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante.

Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 5. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

