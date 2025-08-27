Brasil cria 129,7 mil empregos formais em julho, queda de 30% em um ano, aponta Caged Ao todo, foram 2,25 milhões de admissões e 2,12 milhões de desligamentos no período; no ano, saldo supera 1 milhão de vagas Economia|Do R7 27/08/2025 - 14h43 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h23 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil criou 129.775 empregos formais em julho, uma queda de 32% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Total de admissões foi de 2,25 milhões, com 2,12 milhões de desligamentos no período.

Saldo positivo de 1,34 milhão de vagas de janeiro a maio e 1,53 milhão nos últimos 12 meses.

Salário médio real em julho foi de R$ 2.277,51, com uma queda de 0,25% em relação a junho.

Salário médio real na contratação foi de 2.277,51 em julho Reprodução/Agência Brasília/Arquivo

O Brasil criou 129.775 empregos com carteira assinada em julho, uma queda de 32% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os índices mostram que foram 2,25 milhões de admissões e 2,12 milhões de desligamentos formais no período.

Os dados do novo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira (27).

O índice mede o emprego com carteira assinada no país. No acumulado de janeiro a maio, foram criadas 1,34 milhão de vagas. No acumulado dos últimos 12 meses, 1,53 milhão de vagas foram abertas.

Segundo o levantamento, foram registrados saldos positivos em todos os cinco setores:

‌



serviços (+50.159)

comércio (+27.325)

indústria (+24.426)

construção (+19.066)

agropecuária (+8.795)

Entre os 26 estados e o Distrito Federal, 25 registraram saldos positivos na geração de empregos em maio. As UFs com maior saldo foram:

São Paulo: +42.798 postos (+0,29%)

Mato Grosso: +9.540 postos (+0,97%)

Bahia: +9.436 postos (+0,43%)

Os estados com menores saldos em janeiro foram Espírito Santo (-2.381 postos), Tocantins: (-61 postos), Acre: (+112 postos).

‌



Salário médio

Em julho, o salário médio real na contratação foi de 2.277,51, valor R$ 5,64 menor do que o demonstrado em junho, representando uma queda de 0,25%.

Perguntas e respostas

Quantos empregos formais foram criados no Brasil em julho?

‌



O Brasil criou 129.775 empregos com carteira assinada em julho.

Qual foi a variação em relação ao mesmo mês do ano passado?

Houve uma queda de 32% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Quantas admissões e desligamentos ocorreram no período?

Foram registradas 2,25 milhões de admissões e 2,12 milhões de desligamentos formais.

Quais dados foram divulgados pelo Caged?

Os dados do novo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados) foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Qual foi o saldo de empregos no acumulado de janeiro a maio?

No acumulado de janeiro a maio, foram criadas 1,34 milhão de vagas.

Quantas vagas foram abertas nos últimos 12 meses?

No acumulado dos últimos 12 meses, foram abertas 1,53 milhão de vagas.

Como foi o saldo de empregos nos setores e estados?

Foram registrados saldos positivos em todos os cinco setores. Entre os 26 estados e o Distrito Federal, 25 registraram saldos positivos na geração de empregos em maio.

Quais estados apresentaram os menores saldos em janeiro?

Os estados com menores saldos em janeiro foram Espírito Santo (-2.381 postos), Tocantins (-61 postos) e Acre (+112 postos).

Qual foi o salário médio real na contratação em julho?

O salário médio real na contratação em julho foi de R$ 2.277,51, o que representa uma queda de R$ 5,64 em relação a junho, ou 0,25%.

