Brasil cria 129,7 mil empregos formais em julho, queda de 30% em um ano, aponta Caged
Ao todo, foram 2,25 milhões de admissões e 2,12 milhões de desligamentos no período; no ano, saldo supera 1 milhão de vagas
O Brasil criou 129.775 empregos com carteira assinada em julho, uma queda de 32% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os índices mostram que foram 2,25 milhões de admissões e 2,12 milhões de desligamentos formais no período.
Os dados do novo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira (27).
O índice mede o emprego com carteira assinada no país. No acumulado de janeiro a maio, foram criadas 1,34 milhão de vagas. No acumulado dos últimos 12 meses, 1,53 milhão de vagas foram abertas.
Segundo o levantamento, foram registrados saldos positivos em todos os cinco setores:
- serviços (+50.159)
- comércio (+27.325)
- indústria (+24.426)
- construção (+19.066)
- agropecuária (+8.795)
Entre os 26 estados e o Distrito Federal, 25 registraram saldos positivos na geração de empregos em maio. As UFs com maior saldo foram:
- São Paulo: +42.798 postos (+0,29%)
- Mato Grosso: +9.540 postos (+0,97%)
- Bahia: +9.436 postos (+0,43%)
Os estados com menores saldos em janeiro foram Espírito Santo (-2.381 postos), Tocantins: (-61 postos), Acre: (+112 postos).
Salário médio
Em julho, o salário médio real na contratação foi de 2.277,51, valor R$ 5,64 menor do que o demonstrado em junho, representando uma queda de 0,25%.
