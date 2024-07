Brasil cria 201 mil empregos com carteira assinada em junho Índice representa, ainda, um aumento de 29% no número de vagas de trabalho em relação ao mesmo mês do ano passado

Economia|Clarissa Lemgruber e Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 30/07/2024 - 14h57 (Atualizado em 30/07/2024 - 15h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌