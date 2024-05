Buscas por abono salarial PIS/Pasep de 2024 crescem no Google após Caixa liberar pagamento Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Alto contraste

A+

A-

Abono salarial será pago a cerca de 4,4 milhões de trabalhadoresmais (Marcos Santos/USP Imagem)

As buscas por abono salarial PIS/Pasep de 2024 cresceram no Google nesta quarta (15) após a Caixa liberar pagamento para 4,4 milhões de trabalhadores com carteira assinada nascidos em maio e junho. Para o Rio Grande do Sul, o valor será antecipado a todos os beneficiários.

Os dados são de um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora a evolução do interesse por termos ao longo do tempo no buscador.

O pico de buscas foi registrado às 9h de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “abono salarial″ são: Rio Grande do Sul, Tocantins, Bahia, Goiás e Amapá, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas com o aumento repentino estão: “que horas o abono salarial cai na conta”, “qual horário cai o abono salarial” e “que horas cai o abono salarial no Caixa Tem”. Confira o resultado completo da pesquisa no gráfico abaixo:

Publicidade

Como sacar o abono salarial PIS/Pasep de 2024?

O abono salarial é um benefício anual, com valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022 e ter recebido até dois salários mínimos mensais (R$ 2.824).

Clique aqui saiba aqui como sacar o abono salarial PIS/Pasep de 2024.