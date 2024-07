Caixa lança pacote para MEI, com solução para transformar celular em maquininha Segundo o banco, essa solução não terá custo de aluguel, por usar o próprio celular do cliente Economia|Do Estadão Conteúdo 30/07/2024 - 11h25 (Atualizado em 30/07/2024 - 11h25 ) ‌



Máquina de cartão Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira (30) um pacote de serviços digitais para microempreendedores individuais (MEI). O conjunto envolve uma solução, batizada “azulzinha”, que transformará o celular dos clientes em uma maquininha de cartões.

Segundo o banco, essa solução não terá custo de aluguel, por usar o próprio celular do cliente, e aceitará diversas formas de pagamento, inclusive por aproximação (NFC). Ela poderá ser usada de qualquer lugar e terá taxas promocionais no lançamento.

Essa solução e o restante do pacote estarão disponíveis na nova Conta Digital PJ MEI, exclusiva no Caixa Tem e que será aberta de forma totalmente digital. “O objetivo do banco é promover a inclusão digital dos clientes MEI e, com a redução dos custos dos serviços bancários, incentivar a geração de empregos”, diz a Caixa.

Os clientes poderão acessar uma linha, chamada GiroCaixa Fácil, com crédito de até R$ 10 mil (a depender da análise), prazo de 24 meses e juro de 4,01% ao mês. Também será possível contratar um seguro contra acidentes pessoais para clientes de 18 a 80 anos, além de uma assistência para casa, carro e moto.