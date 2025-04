Cerca de 103 milhões de consumidores pretendem realizar compras na Páscoa A média total de gastos deve ser de R$ 247; 33% dos consumidores que devem fazer compras estão com contas em atraso Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 11/04/2025 - 09h14 (Atualizado em 11/04/2025 - 09h30 ) twitter

Ovos e bombons industrializados serão os itens mais comprados Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Uma pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) mostra que cerca de 103 milhões de consumidores devem realizar compras para a Páscoa em 2025. Os consumidores pretendem gastar, em média, R$ 247 nas compras de Páscoa, adquirindo aproximadamente cinco produtos.

Os ovos de chocolate industrializados serão os principais itens procurados, seguidos por bombons industrializados, ovos de Páscoa caseiros/artesanais, bombons e barras de chocolate caseiros/artesanais, além de barras de chocolate industrializadas.

Apesar do fluxo, o índice representa uma queda nominal de 4 milhões em relação a 2024. O principal motivo apontado pelos consumidores que não pretendem fazer compras é a necessidade de economizar (23%). Outros 21% estão endividados e irão priorizar o pagamento de dívidas, 20% estão desempregados e 16% não gostam ou não têm o costume de comprar presentes e chocolates na Páscoa.

Segundo o presidente da CNDL, José César da Costa, o orçamento familiar está mais apertado neste ano. “Mesmo assim, a data tem uma movimentação importante no comércio de todo o país. Neste momento, vale a criatividade do lojista em ter opções mais baratas e lembranças que caibam no bolso das pessoas. Sabemos que o brasileiro tem a tradição de comemorar a data, por isso, apesar da cautela, as pessoas não deixarão de fazer alguma compra”, afirma.

Como será o pagamento?

O estudo também mostra que o Pix será a forma de pagamento mais utilizada nas compras (72%), seguido pelo cartão de débito (36%). Já 56% pretendem pagar a prazo, com uma média de quatro parcelas. Nessa modalidade, 33% utilizarão o cartão de crédito parcelado.

Compras na semana da Páscoa

43% dos consumidores entrevistados afirmaram que pretendem realizar as compras em uma data mais próxima do feriado. Ou seja, segundo a pesquisa, cerca de 44,4 milhões de consumidores devem deixar as compras para a última hora.

A maioria (55%) pretende comemorar a data em casa, enquanto 19% irão para a casa dos pais e 13% na casa de outros parentes.

Contas em atraso

A pesquisa aponta um dado preocupante em relação ao controle de gastos dos consumidores: 33% dos que pretendem comprar chocolates e presentes estão com contas em atraso, sendo que 76% destes estão com o nome negativado.

Nesse mesmo cenário, 21% dos consumidores que farão compras neste ano admitem que costumam gastar mais do que suas finanças permitem para presentear na Páscoa, e 8% afirmam que deixarão de pagar alguma conta para comprar chocolates ou produtos neste ano. Além disso, 12% dizem que foram negativados devido às compras feitas na Páscoa de 2024.

“A alta inadimplência é um fator preocupante no país, que impacta diretamente o poder de compra do consumidor. É importante que se faça um planejamento de quanto pode gastar antes de sair de casa, usar a criatividade para dar lembrancinhas e não fazer novas dívidas. A prioridade deve ser o pagamento das contas”, alerta o presidente da CNDL.

