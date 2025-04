PL diz ter conseguido assinaturas mínimas para urgência à anistia a presos do 8/1 Documento ao qual o R7 obteve acesso, antes de chegar a marca, mostrava que a maioria de apoio ao requerimento vem de partidos da base governista Brasília|Do R7 11/04/2025 - 06h52 (Atualizado em 11/04/2025 - 06h52 ) twitter

Projeto de lei anistia os presos e condenados pelo 8 de janeiro de 2023 Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 9.4.2025

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), anunciou, nesta quinta-feira (10), que o partido coletou 257 assinaturas, número mínimo, para o requerimento de urgência ao projeto de lei que anistia os presos e condenados pelo 8 de Janeiro de 2023. Conforme Sóstenes, a bancada ainda continuará coletando os apoios e, só foi possível bater a marca de 257 assinaturas com o apoio do presidente da CCJ, deputado Paulo Azi (União-BA), que teria assinado ao pedido nesta noite.

Sóstenes não tem divulgado a lista de parlamentares que aderiram ao pedido de urgência, mas um documento ao qual o R7 obteve acesso, antes de chegar a marca de 257 assinaturas, mostrava que a maioria de apoio ao requerimento vem de partidos da base governista (confira ao final da reportagem), o que gerou críticas do líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ).

Conforme apurou o R7, dos partidos da base do governo, os seguintes deputados assinaram o pedido: MDB: 21; PP: 34; PSD: 23; União Brasil: 37 (Confira as demais assinaturas ao fim da reportagem).

A expectativa é que o líder leve o documento ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), a fim de pedir que o item seja incluído na pauta da Câmara. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um dos maiores idealizadores da anistia, encontrou-se com Motta na quarta-feira (9).

Partidos que assinaram o pedido de urgência ao projeto da anistia:

MDB - 21

Avante - 3

PL - 88

Podemos - 8

PP - 34

PSD - 23

PRD - 3

PSDB - 4

Republicanos - 25

União - 37

Cidadania - 1

Novo - 4

