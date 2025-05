Cinco em cada dez pequenos negócios esperam aumento nas vendas no Dia das Mães Produtos tradicionais para a data registraram alta média acumulada de 5,3% nos últimos 12 meses, até março de 2025 Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 09/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segmentos mais otimistas são o varejo e o atacado, com 44% dos empresários prevendo alta nas vendas Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

Uma pesquisa da Serasa Experian mostrou que cinco em cada dez pequenos e médios negócios esperam aumento nas vendas por conta do Dia das Mães.

Os segmentos mais otimistas são o varejo e o atacado, com 44% dos empresários prevendo alta nas vendas. Por região, o Sudeste lidera a expectativa positiva, com 53% dos proprietários confiantes em um bom desempenho comercial.

Segundo o vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian, Cleber Genero, o planejamento para datas comemorativas é fundamental para o sucesso desses negócios.

“Entender as datas importantes para seu investimento, especialmente no caso das pequenas e médias empresas, pode funcionar como uma ferramenta para impulsionar vendas e faturamento, ajustar estoques ou lançar produtos. Saber que mais da metade das PMEs tem expectativas positivas para o Dia das Mães, por meio de ações especiais, reforça a relevância da data”, afirmou.

‌



Expectativa de alta por setor

Varejo e atacado : 44%

: 44% Serviços : 27%

: 27% Indústria : 6%

: 6% Alimentação e bebidas: 5%

Expectativa por região

Sudeste : 53%

: 53% Nordeste : 19%

: 19% Sul : 12%

: 12% Norte : 7%

: 7% Centro-Oeste: 7%

Projeção de crescimento de 6,5% nas vendas

Considerada uma das datas mais importantes para o comércio, o Dia das Mães deve movimentar R$ 14 bilhões, segundo outro estudo. A expectativa é de crescimento de 6,5% nas vendas em relação ao ano passado. Nove em cada dez brasileiros pretendem comprar presentes, com a maioria gastando até R$ 200.

O setor têxtil é um dos mais otimistas, com expectativa de alta na procura por roupas como presente.

‌



Produtos mais caros

De acordo com levantamento da FecomercioSP, os produtos tradicionais para a data registraram alta média acumulada de 5,3% nos últimos 12 meses, até março de 2025. A análise foi feita com base no IPCA, do IBGE, e monitorou a variação de preços de 26 itens.

Joias : alta de 26,81%, puxada pela valorização internacional do ouro (40% no ano)

: alta de 26,81%, puxada pela valorização internacional do ouro (40% no ano) Bombons : 21,77%

: 21,77% Achocolatados : 16,11%

: 16,11% Perfumes : 8,44%

: 8,44% Maquiagem : 6,52%

: 6,52% Produtos para cabelo: 6,03%

A alta nos preços de chocolates reflete o desequilíbrio entre oferta e demanda global de cacau, já notado durante a Páscoa.

‌



Vestuário mais acessível

Por outro lado, quem optar por presentear com roupas pode se beneficiar. A queda de quase 10% no preço do algodão no mercado internacional contribuiu para manter os preços dos têxteis abaixo da inflação nacional.

Lingeries : 4,34%

: 4,34% Blusas : 3,31%

: 3,31% Saias: 1,92%

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp