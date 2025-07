CNU 2025 tem edital retificado pela 3ª vez com mudanças em vagas e requisitos; confira Alterações incluem redistribuição de vagas, locais de exercício, além de atualizações em quadros de títulos Economia|Do R7, em Brasília 17/07/2025 - 15h25 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inscrições do CNU 2025 terminam no dia 20 de julho Tânia Rêgo/Agência Brasil

O edital da segunda edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) passou pela terceira retificação, nesta quinta-feira (17).

A mudança foi publicada no Diário Oficial da União e traz alterações nos requisitos de formação, locais de exercício, atualizações em quadros de títulos e redistribuição de vagas. Confira as mudanças efetuadas.

Veja as principais alterações

🎓 Requisitos de formação

Diversos cargos tiveram os requisitos de formação ajustados, com inclusão, detalhamento ou exclusão de cursos e áreas aceitas para graduação e pós-graduação.

Como exemplo, o cargo de tecnologista em pesquisa e investigação biomédica passou a ter mais possibilidades de especializações que podem ser usadas como prova de títulos.

‌



📋 Quadros de títulos e pesos dos eixos

De acordo com o novo edital, alguns quadros foram incluídos, modificados ou excluídos. As alterações impactam diretamente a avaliação de títulos acadêmicos, como especialização, mestrado e doutorado.

Os cargos de pesquisador e tecnologista do Comando da Aeronáutica passam a ter fase de títulos. Serão aceitos especialização e doutorado .

passam a ter fase de títulos. Serão aceitos . A área de engenharia no Comando da Marinha passa a ter as especialidades de engenharia eletrônica e de telecomunicações, além de engenharia elétrica e de telecomunicações.

passa a ter as especialidades de engenharia eletrônica e de telecomunicações, além de engenharia elétrica e de telecomunicações. O cargo de técnico em regulação de Aviação Civil passa a aceitar como prova de títulos o certificado de TOEFL/34, IELTS/4 e cambridge/PET.

‌



🧭 Mudanças nos locais de exercício

Houve também alterações nos locais de exercício para o cargo de analista do seguro social, na especialidade de serviço social.

A partir de agora, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo passam a compor a Superintendência Regional Sudeste II, enquanto o estado do Rio de Janeiro corresponde à Superintendência Regional Sudeste III.

‌



🍌 Alimentos no dia da prova

Foi incluído o subitem que aborda sobre as condições para a alimentação dos candidatos durante a realização das provas do CNU 2025.

De acordo com a retificação, só serão permitidos alimentos e bebidas em recipientes transparentes, sem rótulo e de consumo próprio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Últimos dias de inscrição

O período de inscrição para o CNU 2025 vai até às 23h59 deste domingo (20). O Ministério de Gestão e Inovação informou que, até lá, a pessoa candidata pode alterar a sua inscrição quantas vezes precisar, mesmo que já tenha efetuado o pagamento da taxa.

As opções que podem ser modificadas são o bloco temático, os cargos e especialidades escolhidos, a ordem de preferência entre os cargos, o sistema de concorrência (ampla concorrência ou cotas), a cidade de realização das provas e a opção de atendimento especializado, se necessário.

Conforme detalhado no edital, não é necessário pagar novamente a taxa de inscrição. O valor é automaticamente vinculado à última inscrição enviada e confirmada dentro do prazo, ou seja, até dia 20/7.

Para os candidatos que ainda não realizaram o pagamento, a taxa poderá ser quitada até o dia 21 de julho. No entanto, eventuais alterações na inscrição só poderão ser feitas até o encerramento do período de inscrições.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp