Bolsonaro critica isolamento do Brasil e diz que Trump não vai ceder sobre tarifas: 'Está na cara' No Senado, ex-presidente afirmou que soberania nacional defendida por Lula levará país a ficar 'dependente da China' Brasília|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 17/07/2025 - 11h39 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h47 )

Donald Trump anunciou tarifas de 50% contra produtos brasileiro Alan Santos/PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou nesta quinta-feira (17) o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros imposto por Donald Trump a partir de 1º de agosto. Em coletiva no Senado, ele lembrou que as sanções foram impostas não só ao Brasil, mas a vários países, e disse que “está na cara” que o presidente norte-americano não vai ceder.

“Ele impôs tarifa para o mundo todo. [...] Está na cara que ele não vai ceder. Se ceder para o Brasil, tem que ceder para os outros”, afirmou.

Bolsonaro também declarou que o Brasil está se isolando do resto do mundo e que, ao que tudo indica, o cenário “vai ficar pior”.

“O Brasil está ficando isolado. Tudo indica que vai ficar pior para nós, com mais sanções”, continuou.

‌



Segundo ele, a soberania nacional defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva significa que o país “ficará dependente da China”. “Quando se fala em soberania, nós vamos ficar dependentes da China.”

Na última semana, ao enviar uma carta a Lula para informar a decisão de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, Trump usou a situação de Bolsonaro como argumento e disse que a medida é uma resposta ao que considera uma perseguição política contra o ex-presidente.

‌



O presidente dos Estados Unidos voltou a defender Bolsonaro, alegando que o ex-presidente brasileiro é alvo de uma “caça às bruxas” pela Justiça brasileira. A fala de Trump foi feita nessa terça-feira (15), depois de a PGR (Procuradoria-Geral da República) pedir ao STF (Supremo Tribunal Federal) a condenação do ex-chefe do Executivo por tentativa de golpe de Estado.

“Eu acredito que é uma caça às bruxas, e não deveria estar acontecendo. E não é que eu o conheça. Ele não é como um amigo meu. Ele é alguém que eu conheço, e o conheço como um representante de milhões de pessoas, brasileiros. Ele ama o país, lutou muito por essas pessoas, e querem prendê-lo. E eu acho isso uma caça às bruxas. E eu acho isso muito lamentável”, disse Trump.

‌



Na visão do líder norte-americano, Bolsonaro não é seu amigo, mas é “um bom homem”. Durante a fala, Trump disse, ainda, que ninguém está feliz com que está sendo feito, “porque Bolsonaro era um presidente respeitado, muito respeitado”.

“O presidente Bolsonaro é um bom homem. Conheci muitos primeiros-ministros, presidentes, reis e rainhas. E eu o conheço e sou muito bom nisso. O presidente Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele ama o povo brasileiro. Ele lutou muito pelo povo brasileiro.”

Pedido de condenação

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras sete pessoas por envolvimento em um golpe de Estado.

Gonet apresentou na segunda-feira (14) as chamadas alegações finais do processo. No documento, de 517 páginas, o procurador ainda sugere a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelos crimes denunciados.

Os réus da ação penal são:

Mauro Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e

Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro em 2022.

