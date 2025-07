Senado confirma envio de comitiva aos EUA para negociar taxação de 50% Grupo conta com representantes do agronegócio e governistas; viagem é voltada para negociações com Congresso dos EUA Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 17/07/2025 - 14h01 (Atualizado em 17/07/2025 - 14h51 ) twitter

O Senado confirmou, nesta quinta-feira (17), a lista de senadores que vão negociar a taxação de 50% com representantes do Congresso dos Estados Unidos.

A viagem está prevista para a última semana de julho e, segundo confirmou a Casa, será voltada para “representar institucionalmente o Senado junto ao Congresso dos EUA”.

Entre as iniciativas previstas estão foco no diálogo político, defesa dos interesses estratégicos do Brasil em temas como comércio exterior, investimentos, cadeias produtivas, agricultura e segurança jurídica.

A comitiva ganhou apoio do governo, conforme apurou o R7. Os detalhes foram discutidos durante reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que comanda o comitê de negociações do governo federal.

O encontro ocorreu na quarta-feira (16), e também contou com apresentação do cenário de negociações do governo, conforme indicou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

“Recebemos informações sensíveis, que trazem para gente todo esse panorama internacional. E vejo, neste momento, [um panorama] de agressão ao Brasil e aos brasileiros, isso não é correto. Temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade essa relação”, afirmou.

O grupo conta com nomes que defendem o agronegócio, governistas, e alguns representantes da oposição. Veja a lista:

Nelsinho Trad (PSD-MS) - presidente do grupo;

Tereza Cristina (PP-MS);

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP);

Jaques Wagner (PT-BA);

Esperidião Amin (PP-SC);

Rogério Carvalho (PT-SE);

Fernando Farias (MDB-AL);

Carlos Viana (Podemos-MG).

