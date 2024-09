Com alívio da alimentação em casa e energia elétrica, inflação oficial fica estável em agosto No ano, o IPCA acumula alta de 2,85% e, nos últimos 12 meses, de 4,24%, abaixo dos 4,5% observados nos 12 meses anteriores Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 10/09/2024 - 09h05 (Atualizado em 10/09/2024 - 10h17 ) ‌



No ano, IPCA acumula alta de 2,85% Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo

A inflação oficial do país ficou estável em agosto e variou -0,02%, informou nesta terça-feira (10) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) teve uma queda de 0,40 ponto percentual em relação a julho, quando variou 0,38%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,85% e, nos últimos 12 meses, de 4,24%, abaixo dos 4,5% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Em agosto de 2023, a variação foi de 0,23%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, dois tiveram queda e influenciaram o resultado de agosto: habitação (-0,51%) e alimentação e bebidas (-0,44%), que contribuíram com -0,08 pontos percentuais e -0,09 ponto percentual, respectivamente.

No grupo habitação (-0,51%), o resultado foi influenciado, principalmente, pela energia elétrica residencial, que passou de 1,93% em julho para -2,77% em agosto, com o retorno da bandeira tarifária verde.

‌



IPCA Luce Costa/Arte R7

Comida mais barata

Em alimentação e bebidas (-0,44%), a alimentação no domicílio (-0,73%) apresentou o segundo recuo consecutivo, após queda de 1,51% em julho.

Foram observadas quedas nos preços da batata inglesa (-19,04%), do tomate (-16,89%) e da cebola (-16,85%). No lado das altas, destacam-se o mamão (17,58%), a banana-prata (11,37%) e o café moído (3,70%).

‌



A alimentação fora do domicílio (0,33%) registrou variação abaixo do registrado no mês anterior (0,39%). O subitem lanche desacelerou de 0,74% em julho para 0,11% em agosto, enquanto a refeição acelerou de 0,24% para 0,44%.

Ensino mais caro

No lado das altas, o maior impacto veio de educação (0,73% e 0,04 ponto percentual de contribuição). Os demais grupos ficaram entre o 0% de transportes e o 0,74% de artigos de residência.

‌



No grupo educação (0,73%), os cursos regulares subiram 0,76%, principalmente por conta dos subitens ensino superior (1,09%) e ensino fundamental (0,57%). A alta dos cursos diversos (0,47%) foi influenciada principalmente pelos cursos de idiomas (0,98%).

Inflação por região

Em relação aos índices regionais, a maior variação ocorreu em Porto Alegre (0,18%), influenciada pela alta da passagem aérea (21,59%). Por outro lado, a menor variação ocorreu em São Luís (-0,54%), por conta dos recuos da energia elétrica residencial (-4,52%) e do tomate (-23,78%).

Moradores de Brasília, Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, Campo Grande e Salvador também sentiram impacto mais forte dos preços em agosto, já que tiveram reajustes acima da média brasileira. Em Fortaleza, a variação foi de 0%.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 30 de julho a 29 de agosto de 2024 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de junho a 29 de julho de 2024 (base).