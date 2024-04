Com foco no atacado, Banco Original registra lucro líquido de R$ 143,7 milhões no 1º trimestre Instituição também expandiu carteira de crédito, que chegou a R$ 14, 2 bilhões em março

Luiz Meneguetti (esq.), presidente do Banco Original, ao lado de José Antônio Batista, presidente da J&F Participações (Divulgação/Banco Original)

O Banco Original divulgou ter alcançado um lucro líquido de R$ 143,7 milhões no primeiro trimestre de 2024. O resultado consolida uma nova fase do negócio da empresa, que passou a se dedicar exclusivamente ao atacado. O LAIR (Lucro Antes de Impostos e Receitas) chegou a R$ 273,7 milhões.

A carteira de crédito da instituição também registrou crescimento, e alcançou o valor de R$ 14,2 bilhões em março deste ano.

O presidente do Banco Original, Luiz Meneguetti, reafirma o compromisso da empresa em continuar crescendo. “Com foco no atendimento aos públicos corporate, agro e empresas, reforçamos nossa atuação no atacado e, agora, estamos focados em expandi-la. Temos um acionista comprometido com a companhia e com o plano de negócio, como sempre foi”, destaca.

O banco informou ainda que dobrou de 7 para 17 os escritórios para atender aos clientes com foco em expandir os espaços para fora dos grandes centros, com o objetivo de ter uma atuação mais próxima e exclusiva. Meneguetti informa que a companhia também planeja continuar a expansão da sua carteira de crédito.

O presidente da J&F Participações, holding das empresas financeiras do Grupo J&F, José Antônio Batista, aponta que o primeiro trimestre marca uma transição fundamental para os resultados de longo prazo. “Os números de 2024 comprovam que estamos no caminho certo e estamos confiantes de que o Banco Original vai ampliar cada vez mais sua relevância no segmento e potencializar seu crescimento”, destaca.