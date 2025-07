Com salários de até R$ 16 mil, inscrições para o CNU 2025 terminam neste domingo Interessados devem acessar o site da FGV, banca organizadora, até as 23h59; taxa custa R$ 70 Economia|Do R7 20/07/2025 - 09h48 (Atualizado em 20/07/2025 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taxa de R$ 70 pode ser paga até às 23h59 nesta segunda-feira (21) Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

As inscrições para a segunda edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) terminam às 23h59 deste domingo (20).

Os candidatos devem acessar o site da FGV (Fundação Getúlio Vargas) com a conta gov.br e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 70.

Com salários iniciais que variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil, o certame deste ano oferece 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.

RESUMO DA NOTÍCIA Inscrições para o CNU 2025 encerram às 23h59 deste domingo, 20.

Taxa de inscrição é de R$ 70 e deve ser paga até essa segunda-feira (21).

Concurso oferece 3.652 vagas com salários entre R$ 4 mil e R$ 16 mil.

Nova edição terá um único edital abrangendo todas as informações sobre o certame. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

🖥️ FAÇA SUA INSCRIÇÃO PARA O CNU AQUI

‌



No momento da inscrição, o candidato poderá escolher os blocos temáticos e os cargos. A disputa pelas vagas ocorre dentro do bloco selecionado.

💵 Pagamento da taxa

As inscrições que não tiverem o pagamento confirmado até o prazo final não serão efetivadas. O valor poderá ser quitado até as 23h59 desta segunda-feira (21).

‌



As formas de pagamento disponíveis são:

PIX (por QR Code gerado automaticamente);

Cartão de crédito, boleto bancário ou carteira digital, por meio da plataforma PagTesouro;

Presencialmente em agências bancárias, casas lotéricas ou unidades dos Correios.

⚠️ Pagamentos via TED, DOC, transferência bancária, agendamento ou depósito em conta não serão aceitos e resultarão no cancelamento automático da inscrição.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

📘Como o CNU vai funcionar?

Uma das novidades da nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) é que todo o processo será regido por um único edital. O documento já foi publicado e traz informações detalhadas sobre as vagas, os conteúdos das provas e os critérios de classificação.

🔎Blocos temáticos disponíveis

Bloco 1: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social)

Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social) Bloco 2: Cultura e Educação

Cultura e Educação Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia

Ciências, Dados e Tecnologia Bloco 4: Engenharias e Arquitetura

Engenharias e Arquitetura Bloco 5: Administração

Administração Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico

Desenvolvimento Socioeconômico Bloco 7: Justiça e Defesa

Justiça e Defesa Bloco 8: Nível Intermediário – Saúde

Nível Intermediário – Saúde Bloco 9: Nível Intermediário – Regulação

📚 Etapas do concurso

✅ Prova Objetiva – 05 de outubro de 2025

A avaliação será dividida em duas partes:

Parte comum : com conteúdos como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades.

: com conteúdos como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades. Parte específica: com conteúdos voltados ao bloco temático escolhido pelo candidato.

Será aplicada em formato de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta.

Quantidade de questões:

Nível Superior : 90 questões (30 de conhecimentos gerais + 60 de específicos)

: 90 questões (30 de conhecimentos gerais + 60 de específicos) Nível Intermediário: 68 questões (20 de conhecimentos gerais + 48 de específicos)

Duração da prova:

Nível Superior : das 13h às 18h (5 horas)

: das 13h às 18h (5 horas) Nível Intermediário: das 13h às 16h30 (3h30)

✍️ Prova Discursiva – 07 de dezembro de 2025

Essa etapa será aplicada apenas para os candidatos aprovados na prova objetiva.

O conteúdo e o formato da redação variam conforme o cargo e o nível exigido:

Nível Superior : 2 questões discursivas (das 13h às 16h)

: 2 questões discursivas (das 13h às 16h) Nível Intermediário: 1 redação dissertativa-argumentativa (das 13h às 15h)

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

🗓️ Cronograma oficial

Inscrições : de 2 a 20/7/2025 (pagamento até 21/7)

: de 2 a 20/7/2025 (pagamento até 21/7) Solicitação de isenção da taxa : de 2 a 8/7/2025

: de 2 a 8/7/2025 Prova objetiva : 5/10/2025, das 13h às 18h

: 5/10/2025, das 13h às 18h Convocação para prova discursiva : 12/11/2025

: 12/11/2025 Convocação para confirmação de cotas e PcD : 12/11/2025

: 12/11/2025 Envio de títulos : de 13 a 19/11/2025

: de 13 a 19/11/2025 Prova discursiva (habilitados na 1ª fase) : 7/12/2025

: 7/12/2025 Procedimentos de confirmação de cotas : de 8 a 17/12/2025

: de 8 a 17/12/2025 Divulgação da 1ª lista de classificação: 30/1/2026

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp