Veja como montar um plano de estudos para o CNU 2025 Segundo especialista, rotina deve incluir teoria, questões, revisão de conteúdos e simulados Economia|Do R7, em Brasília 10/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 02h00 )

Segundo a previsão do cronograma, provas devem acontecer em outubro e dezembro Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

A segunda edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) está com as inscrições abertas até 20 de julho. No modelo criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os candidatos participam de um único processo seletivo para concorrer a 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos.

O certame se tornou um dos mais concorridos por quem busca ingresso no serviço público e, por isso, exige uma preparação mais estruturada por parte dos candidatos. Segundo Bruno Bezerra, professor do Estratégia Concursos, o primeiro passo é definir com clareza o bloco temático que será escolhido e, dentro dele, o cargo de preferência.

RESUMO DA NOTÍCIA Inscrições para o CNU 2025 estão abertas até 20 de julho.

O plano de estudos deve incluir teoria, questões, revisões e simulados.

É importante priorizar disciplinas com maior peso no exame e resolver questões diariamente.

É importante priorizar disciplinas com maior peso no exame e resolver questões diariamente.

Conservar um equilíbrio entre estudo e descanso para melhor rendimento nas provas.

“Essa escolha é essencial, porque, nos cargos de nível superior, os conhecimentos específicos são divididos em cinco eixos temáticos, que possuem pesos diferentes dependendo da carreira pretendida”, explicou.

Segundo ele, esses pesos impactam diretamente no desempenho final. Como exemplo, Bezerra cita o cargo de Especialista em Regulação da ANP (Bloco 6), em que apenas um dos eixos (o eixo 3) representa 60 dos 120 pontos dos conhecimentos específicos — ou seja, metade dessa parte da prova.

“Isso equivale a 40% da nota total da prova objetiva, que vale 150 pontos. Ou seja, conhecer a distribuição dos pesos é decisivo para organizar o cronograma com inteligência”, afirmou.

Com base nessa definição inicial, o candidato deve montar uma rotina de estudos que priorize os conteúdos com maior peso e maior incidência em provas anteriores.

O plano de estudo deve envolver:

✔️ Estudo teórico

✔️ Resolução de questões

✔️ Revisões periódicas

✔️ E, com o tempo, simulados

“Após essa definição, o candidato deve priorizar as disciplinas com maior peso, destinando a elas mais tempo de estudo e aprofundamento teórico. Essas disciplinas também devem ter mais espaço para resolução de questões — preferencialmente da banca FGV — e revisões frequentes para consolidar o aprendizado”, orienta o professor.

Bezerra também destaca que as disciplinas comuns a todos os blocos, que compõem os conhecimentos gerais, devem fazer parte do planejamento, mas com um peso proporcional à sua relevância na prova — elas representam 30 dos 150 pontos da prova objetiva.

🖋️Frequência e prática são essenciais

Segundo o professor, a resolução frequente de questões ajuda na memorização e na compreensão dos conteúdos, funcionando como uma forma ativa de revisão. Por isso, recomenda-se resolver exercícios diariamente, sempre que um novo conteúdo for estudado. As revisões também podem ser feitas com base nas questões já resolvidas.

“É importante treinar a estratégia de prova, especialmente porque a FGV costuma aplicar provas longas e exigentes, que desafiam o controle de tempo do candidato”, alerta.

Na reta final, Bezerra recomenda aplicar simulados com regularidade, preferencialmente aos fins de semana, em condições que se aproximem do dia da prova.

🛏️Descanso

Bezerra também reforça o papel do equilíbrio entre o descanso e os estudos. “O que muitas vezes acontece é que o concurseiro estuda muitas horas em um dia, mas dorme mal ou dorme pouco, e no dia seguinte está extremamente cansado, não consegue render”, disse.

Assim, para ele, a melhor forma é estabelecer metas diárias de estudo, porque gera um “senso de urgência”, o que pode ajudar com a procrastinação.

⚠️Essas metas devem ser realistas e sustentáveis. Não precisa ser a meta ideal, mas sim o que é possível manter com constância e equilíbrio no médio prazo.

📄Mudanças

No CNU de 2025, haverá dois dias de aplicação de provas. O primeiro dia, previsto para 5 de outubro, será dedicado somente à aplicação das provas objetivas, para todos os candidatos inscritos.

No segundo dia de provas, previsto para 7 de dezembro, serão realizadas as provas discursivas. Dessa vez, no entanto, somente os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para essa segunda fase do concurso realizarão as provas.

📅Cronograma previsto

Inscrições: 2 a 20/7/2025

Pagamento da taxa: até 21/7/2025

Solicitação de isenção da taxa: 2 a 8/7/2025

Prova objetiva: 5/10/2025

Divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

Prova discursiva: 7/12/2025

Procedimento de confirmação de cotas: 30/11 a 8/12/2025

Divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/2026

