Concurso da PF com salários de até R$ 11 mil encerra inscrições nesta quarta São ofertadas 192 vagas para a área administrativa; interessados devem se candidatar pelo site do Cebraspe até às 18h Economia|Do R7, em Brasília 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 )

Cebraspe é o organizador da seleção Divulgação/Polícia Federal

As inscrições para o concurso da área administrativa da Polícia Federal encerram às 18h desta quarta-feira (21). A seleção oferece 192 oportunidades para nível médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 11 mil.

Os interessados podem se inscrever pelo site oficial do Cebraspe, banca organizadora da seleção. As taxas variam conforme o nível do cargo: R$ 110 para funções de nível superior, e R$ 90 para cargos de nível médio. O pagamento da taxa pode ser feito até 23 de maio.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 29 de junho de 2025, com aplicação nas 27 capitais do país, segundo o edital da seleção.

As vagas serão distribuídas para os seguintes cargos:

‌



Agente administrativo (100 vagas);

Administrador (6 vagas);

Assistente Social (13 vagas);

Contador (9 vagas);

Enfermeiro (3 vagas);

Estatístico (4 vagas);

Farmacêutico (2 vagas);

Médico Clínico (11 vagas);

Médico Ortopedista (5 vagas);

Médico Psiquiatra (19 vagas);

Nutricionista (1 vaga);

Psicólogo Clínico (4 vagas);

Psicólogo Organizacional (2 vagas);

Técnico em Assuntos Educacionais da área de Pedagogia (10 vagas); e

Técnico em Comunicação Social (3 vagas)

As remunerações variam conforme o cargo, já incluindo gratificações, auxílios e benefícios. Para nível superior, o salário pode chegar a R$ 11.070,93 no cargo de Estatístico, e a R$ 8.583,55 para as demais funções.

Para agentes administrativos, a remuneração é de R$ 7.444,80.

‌



Sobre as provas

O concurso será composto por provas objetivas e discursivas, avaliação biopsicossocial (para candidatos com deficiência) e procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros).

A prova objetiva é composta por 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Também será aplicada uma prova discursiva. Ambas são de caráter eliminatório e classificatório.

‌



Para nível superior, as provas serão aplicadas no turno da manhã, e, para nível médio, no turno da tarde.

