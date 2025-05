Governo anuncia liberação para construir 130 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida Ministro das Cidades informou novidade após abertura da Marcha dos Prefeitos e anunciou aumento do subsídio do programa Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 20/05/2025 - 11h42 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h14 ) twitter

Ministro, que nasceu em Belém, garantiu que novas obras na cidade para COP serão finalizadas a tempo Lula Marques/Agência Brasil

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta terça-feira (20) a liberação de recursos para o financiamento de 130 mil apartamentos do Minha Casa, Minha Vida, e o aumento do subsídio do programa. Agora, o valor passa de R$170 mil para R$180 mil para apartamentos.

Na região Norte o valor é um pouco maior, de R$193 mil de subsídio. Isso porque, segundo a pasta, a região tem custo de construção mais alto que em outros pontos do país. Já para a construção de casas, o subsídio passa de R$ 170 mil para R$ 175 mil.

O benefício será destinado à faixa 1 do programa, ou seja, pessoas que ganham até R$ 2.850. A seleção será feita de modo contínuo e começa nesta terça (20). A partir do dia 28, os municípios já podem enviar propostas no site da Caixa. Os recursos serão retirados do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial).

“O presidente Lula acabou de anunciar uma nova seleção do Minha Casa, Minha Vida, serão mais de 130 mil unidades para o Brasil. Para os municípios abaixo de 50 mil habitantes, serão 20 mil unidades, e para municípios com mais de 50 mil habitantes, o restante de 120 mil unidades habitacionais”, explicou o ministro.

As propostas e projetos serão recebidos até o governo federal atingir a meta de cada estado. O anúncio foi feito após a abertura da Marcha dos Prefeitos, evento que reuniu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), além de diversos ministros de Lula e prefeitos e vereadores dos municípios.

