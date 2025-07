Confiança do empresário industrial cai em 21 dos 29 setores, diz CNI Apesar do resultado não considerar os efeitos do tarifaço de Trump, o valor é o menor já registrado pelo setor desde junho de 2020 Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 22/07/2025 - 12h52 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h41 ) twitter

Dados foram divulgados nesta terça-feira

A confiança dos empresários da indústria caiu em 21 dos 29 setores industriais em julho, incluindo empresas de pequeno, médio e grande porte, além de registrar queda em todas as regiões do Brasil. Os dados, divulgados pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) nesta terça-feira (22), mostram que os valores foram agravados pela falta de confiança entre as indústrias da região norte.

Considerando o ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial), a confederação aponta que o índice caiu 1,3 ponto, de 48,6 pontos para 47,3 pontos. Segundo a confederação, o indicador mostra um “aprofundamento da falta de confiança que vem sendo registrada no setor desde janeiro de 2025″.

Apesar do resultado não considerar os efeitos do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o valor é o menor já registrado pelo setor desde junho de 2020, durante a pandemia da Covid-19. Porém, especialistas da CNI acreditam que o resultado está ligado ao último aumento da taxa Selic, que está em 15%.

“Foi um grande recuo generalizado, mas ainda não reflete completamente a opinião dos empresários industriais sobre o anúncio de aumento das tarifas de importação do governo americano, pois a pesquisa foi realizada nos primeiros dias de julho”, explica o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

Ainda de acordo com a pesquisa, entre os setores mais confiantes estão farmoquímicos e farmacêuticos, calçados, manutenção e reparação, além de extração de minerais não-metálicos. Na contramão, setores de biocombustíveis, metalurgia e equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos demonstraram menos confiança.

