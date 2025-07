Moraes bloqueia Pix, contas e bens de Eduardo Bolsonaro A decisão é sigilosa e foi dada no último sábado (19) dentro do inquérito sobre a atuação do parlamentar nos EUA Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 21/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h26 ) twitter

Wilson Dias/Agência Brasil - Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o bloqueio das contas bancárias e a chave Pix, e todos os bens móveis e imóveis do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A decisão é sigilosa e foi dada no último sábado (19) dentro do inquérito sobre a atuação do parlamentar nos EUA. Com isso, o salário de parlamentar está retido e ele não pode fazer movimentações financeiras.

Eduardo é investigado por crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Mais cedo, Moraes determinou a abertura de investigação sobre o possível uso indevido de informações privilegiadas no mercado financeiro antes do anúncio oficial as tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros no último dia 9.

O ministro determinou no último sábado que postagens feitas em rede social pelo deputado federal licenciado depois que a PF (Polícia Federal) cumpriu mandados na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro sejam incluídas em uma investigação sobre o parlamentar pela atuação dele nos Estados Unidos contra o Brasil.

Segundo o ministro, Eduardo “intensificou as condutas ilícitas objeto destas investigações, por meio de diversas postagens e ataques ao STF nas redes sociais”.

