Conselho internacional reduz projeção da safra global de grãos para 2,303 bilhões de toneladas Recuo foi atribuído principalmente a uma projeção menor para o trigo; volume ainda é inferior ao estimado para 2023/24 Economia|Do Estadão Conteúdo 18/04/2025 - 09h07 (Atualizado em 18/04/2025 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Recuo foi atribuído principalmente a uma projeção menor para o trigo Gabriela Biló/Estadão Conteúdo/18.07.2017

O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) reduziu na quinta-feira (17) sua previsão para a produção mundial de grãos em 2024/25, de 2,306 bilhões para 2,303 bilhões de toneladas. O recuo foi atribuído principalmente a uma projeção menor para o trigo. O volume ainda é inferior ao estimado para 2023/24, de 2,310 bilhões de toneladas.

O consumo em 2024/25 foi projetado em 2,328 bilhões de toneladas recuo de 8 milhões de toneladas ante o projetado em março.

Quanto aos estoques, o conselho ampliou sua estimativa em 4 milhões de toneladas, para 580 milhões de toneladas.

Em 2023/24, a projeção de consumo ficou em 2,325 bilhões de toneladas, com volume estocado de 605 milhões de toneladas.

‌



Itens

Para a soja, a projeção de produção em 2024/25 foi reduzida em 1 milhão de toneladas em 417 milhões de toneladas. O consumo global da oleaginosa foi mantido em 409 milhões de toneladas, de acordo com a estimativa. O IGC ainda reduziu a previsão de estoque em 1 milhão de toneladas para 181 milhões de t. Em 2023/24, a produção foi estimada em 396 milhões de toneladas, com consumo de 385 milhões de toneladas e estoques de 73 milhões de toneladas.

Quanto ao milho, o conselho aumentou sua estimativa de produção de 2024/25 em 1 milhão de t, para 1,218 bilhão de t. A projeção de consumo foi reduzida em 1 milhão de toneladas para 1,237 bilhão de toneladas, enquanto a de estoques subiu 2 milhões de toneladas, para 276 milhões de toneladas. Para 2023/24, a estimativa de produção é de 1,233 bilhão de toneladas com consumo de 1,231 bilhão de toneladas e estoques de 295 milhões de toneladas.

‌



Em relação ao trigo em 2024/25, o IGC reduziu em 1 milhão de toneladas sua projeção de produção, para 798 milhões de toneladas. O consumo foi reduzido de 807 milhões de toneladas para 802 milhões de toneladas.

Os estoques também foram ampliados em 3 milhões de toneladas, para 268 milhões de toneladas. Em 2023/24, a estimativa de produção ficou em 794 milhões de toneladas, com consumo de 807 milhões de toneladas e estoques de 272 milhões de toneladas.

‌



Estimativas para 2025/26

“A perspectiva de oferta de grãos para 2025/26 é ligeiramente mais confortável em comparação com o mês passado, com projeções melhoradas para estoques iniciais e produção”, destacou o conselho na nota. A estimativa para a safra 2025/26 é de 2,373 bilhões de toneladas, ante 2,368 bilhões de toneladas previstas no mês passado.

O volume ainda é 2,9% maior que o projetado para a safra atual. Na temporada, o consumo foi projetado em 2,373 bilhões de toneladas, ante 2,367 bilhões de toneladas previstos em março, com estoques de 580 milhões de toneladas, 2 milhões de 2 maiores do que na projeção anterior.

A soja pode ter uma produção maior no próximo ano comercial, com 428 milhões de toneladas, segundo as projeções do IGC, alta de 1 milhão de toneladas ante o previsto em março. O consumo foi projetado em 427 milhões de toneladas, aumento mensal de 1 milhão de toneladas, e os estoques estáveis em 83 milhões de toneladas.

O milho pode ter produção de 1,274 bilhão de toneladas, alta mensal de 5 milhões de toneladas, com consumo elevado em 4 milhões de toneladas ante a previsão passada para 1,269 bilhão de toneladas e estoques de 281 milhões de toneladas, alta mensal de 1 milhão de toneladas.

Já o trigo foi reduzido em 1 milhão de toneladas para 806 milhões de toneladas produzidas, estimou a conselho. O consumo do cereal foi projetado para 814 milhões de toneladas, alta mensal de 1 milhão de toneladas, com estoque de 260 milhões de toneladas, também 1 milhão de toneladas mais altos do que em março.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp