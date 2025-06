Contas públicas registram déficit de R$ 33,7 bilhões em maio, aponta Banco Central O cálculo divulgado não inclui o pagamento de juros da dívida pública Economia|Do R7, em Brasília 30/06/2025 - 10h08 (Atualizado em 30/06/2025 - 10h52 ) twitter

Resultado é considerado deficitário quando os gastos do governo superam a arrecadação Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Banco Central divulgou, nesta segunda-feira (30), que o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 33,7 bilhões em maio deste ano.

O resultado é considerado deficitário quando os gastos do governo superam a arrecadação — ou seja, as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas. Quando ocorre o oposto, com receitas maiores que os gastos, o resultado é chamado de superávit primário.

O cálculo divulgado não inclui o pagamento de juros da dívida pública e abrange os resultados do governo federal, estados, municípios e empresas estatais.

Segundo o Banco Central, o resultado representa uma melhora em relação a maio de 2024, quando o déficit foi de R$ 63,9 bilhões. Também é o melhor resultado para o mês desde 2022. Os valores, no entanto, não foram ajustados pela inflação.

📊 Resultado por setor:

Governo central : déficit de R$ 37,4 bilhões;

: déficit de R$ 37,4 bilhões; Empresas estatais : déficit de R$ 926 milhões;

: déficit de R$ 926 milhões; Governos regionais (estados e municípios): superávit de R$ 4,5 bilhões.

📈Juros

Os juros nominais do setor público consolidado, apropriados por competência, somaram R$ 92,1 bilhões em maio, comparativamente a R$ 74,4 bilhões em maio de 2024.

Contribuíram para essa evolução os aumentos da taxa Selic e do estoque da dívida líquida no período. No acumulado em doze meses até maio, os juros nominais alcançaram R$946,1 bilhões (7,77% do PIB), comparativamente a R$781,6 bilhões (6,95% do PIB) nos doze meses até maio de 2024.

O resultado nominal do setor público consolidado, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, foi deficitário em R$125,9 bilhões em maio. No acumulado em doze meses, o déficit nominal alcançou R$922,0 bilhões (7,58% do PIB), ante déficit nominal de R$934,4 bilhões (7,73% do PIB) em abril de 2025.

