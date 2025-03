É necessário parar de analisar como se a dívida pública estivesse ‘explodindo’; veja análise

As contas públicas tiveram um superávit de R$ 104 bilhões em janeiro, o que equivale a 10% do PIB (Produto Interno Bruto). Os números foram divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Banco Central. O resultado positivo ocorre quando as receitas com impostos ficam acima das despesas, desconsiderando os juros da dívida pública.





Conexão Record News desta sexta-feira (14), Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas), analisa com otimismo o valor. A economista explica que, com os gastos atuais do governo, a Aodesta sexta-feira (14), Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas), analisa com otimismo o valor. A economista explica que, com os gastos atuais do governo, a dívida pública em relação ao PIB está em 75%, valor menor do que o projetado, que era de 78% — abaixo também do registrado em 2019 (87%) e no auge da pandemia de Covid-19, em 2020 (96%).