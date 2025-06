Entenda o que muda nas regras para CACs com nova instrução da Polícia Federal Corporação passa a ser o órgão responsável pela fiscalização e pelo registro dos armamentos Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 30/06/2025 - 08h29 (Atualizado em 30/06/2025 - 08h29 ) twitter

Idade mínima e quantidade de armamentos sofreram mudanças pela instrução normativa Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

O governo federal publicou, nesta segunda-feira (30), a instrução normativa que altera as regras para as atividades dos CACs — Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores. O texto estabelece novos requisitos para registro, aquisição, transporte, fiscalização e segurança dos acervos.

Uma das principais mudanças é que a Polícia Federal assume a responsabilidade pelo controle das licenças e pela fiscalização das atividades, atribuições que, até então, estavam sob responsabilidade do Comando do Exército (entenda as principais mudanças abaixo).

Requisitos para o Certificado de Registro

Idade mínima

25 anos para colecionadores e caçadores;



18 anos para atiradores desportivos (excepcionalmente, 14 anos com autorização judicial).

Documentação exigida : identidade, certidões criminais, comprovação de ocupação, residência, aptidão psicológica e técnica.

: identidade, certidões criminais, comprovação de ocupação, residência, aptidão psicológica e técnica. Obrigatoriedade de guarda segura (cofre ou local trancado).

Filiação obrigatória a entidade de tiro para atiradores.

Validade

Validade do documento passa de 10 a 3 anos

Exige-se comprovação periódica de:

Treinamentos (mínimo de 8 por tipo de arma/ano) para atiradores.

para atiradores. Autorização do Ibama por 18 meses em 3 anos para caçadores excepcionais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Classificação de Atiradores Desportivos

Nível 1 : 8 treinos/ano.

: 8 treinos/ano. Nível 2 : 12 treinos e 4 competições (mínimo 2 estaduais ou superiores).

: 12 treinos e 4 competições (mínimo 2 estaduais ou superiores). Nível 3 : 20 treinos e 6 competições (mínimo 2 nacionais/internacionais).

: 20 treinos e 6 competições (mínimo 2 nacionais/internacionais). Alto rendimento: presença em ranking nacional ou convocação olímpica/mundial.

Limites de Armas

Nível 1 : até 4 armas.

: até 4 armas. Nível 2 : até 8.

: até 8. Nível 3 : até 16 (máximo 4 de uso restrito).

: até 16 (máximo 4 de uso restrito). Alto rendimento : até 16 (máximo 8 de uso restrito).

: até 16 (máximo 8 de uso restrito). Caçadores excepcionais : até 6 (2 de uso restrito).

: até 6 (2 de uso restrito). Colecionadores: 1 unidade por tipo, modelo, marca e calibre.

Aquisição e Transferência

Compra autorizada por meio do Sistema Sinarm-CAC .

. Exige laudos, declarações e nota fiscal autenticada.

Transferência de armas requer autorização prévia e só ocorre após emissão do novo CRAF.

Porte de trânsito (Guia de Tráfego – GTE)

Obrigatório para transporte de armas entre domicílio e clubes, exposições ou locais de caça.

Prazo de validade varia conforme a finalidade (1 mês a 6 meses).

Só permite armas desmuniciadas e com documentação válida.

Segurança do Acervo

Exigência de cofre ou compartimento seguro .

. Para coleções expostas: regras de fixação, vitrines resistentes e ausência de munição.

Grandes coleções podem exigir segurança adicional (alarme, recinto especial, vigilância).

Fiscalização e Vistorias

Poderão ser presenciais ou remotas.

Falta de colaboração pode acarretar suspensão ou cancelamento do CR.

Infrações e Penalidades

Omissões ou irregularidades podem gerar suspensão , indeferimento da revalidação , ou cancelamento .

, , ou . Armas irregulares devem ser transferidas ou entregues à PF em até 90 dias após notificação.

