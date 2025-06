Crédito do Trabalhador: 63% dos empréstimos atenderam quem ganha até 4 salários mínimos Taxa média de juros do programa tem caído e chegou a 3,47% ao mês Economia|Do R7 19/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo o governo, créditos concedidos pelo programa já somam R$ 15,9 bilhões Joel Rodrigues/Agência Brasília - 16/04/2025

Levantamento do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) revela que mais de 60% dos empréstimos concedidos pelo programa Crédito do Trabalhador foram destinados a pessoas com renda de até quatro salários mínimos.

Entre os dias 21 de março e 9 de junho, esse grupo contratou cerca de R$ 7 bilhões, de um total de R$ 14,6 bilhões liberados no período.

Ainda segundo os dados do ministério, trabalhadores com renda entre quatro e oito salários mínimos representaram 18,82% das contratações. Já os que recebem acima de oito salários responderam por 18,57%.

Até a última segunda-feira (16), o programa já havia alcançado R$ 15,9 bilhões em contratações, beneficiando mais de 2,6 milhões de trabalhadores em todo o país.

‌



💳Estados com maior volume de contratações

São Paulo: R$ 4,5 bilhões

R$ 4,5 bilhões Rio de Janeiro: R$ 1,3 bilhão

R$ 1,3 bilhão Minas Gerais: R$ 1,3 bilhão

R$ 1,3 bilhão Paraná: R$ 1 bilhão

R$ 1 bilhão Rio Grande do Sul: R$ 1 bilhão

R$ 1 bilhão Bahia: R$ 710 milhões

R$ 710 milhões Santa Catarina: R$ 699 milhões

R$ 699 milhões Goiás: R$ 557 milhões

R$ 557 milhões Pará: R$ 551 milhões

R$ 551 milhões Ceará: R$ 473 milhões

O Distrito Federal se destaca com a maior média de valor contratado por trabalhador: R$ 7.716,02. A média nacional é de R$ 5.958,78.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

📈Juros mais baixos

A taxa média de juros do programa tem caído e chegou a 3,47% ao mês. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o governo não permitirá “juros incompatíveis” com a proposta do programa.

‌



“Esse programa é inclusivo. Estamos contemplando pessoas que antes não tinham acesso a crédito com juros baixos, como trabalhadores domésticos. O antigo consignado favorecia quem ganhava mais de oito salários mínimos”, destacou Marinho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

👷‍♂️Perfil dos beneficiados

As instituições financeiras têm priorizado trabalhadores com maior tempo de vínculo empregatício. Entre os que recebem de um a dois salários mínimos, o tempo médio na empresa é de 119 meses. Para quem ganha entre dois e quatro salários, a média sobe para 155 meses. Já entre os que recebem acima de oito salários, o tempo médio é de 192 meses.

‌



A média dos valores contratados também varia por faixa salarial. Trabalhadores com até dois salários mínimos contrataram, em média, R$ 3.391,60. Já os que ganham acima de oito salários contrataram, em média, R$ 9.079,23.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp