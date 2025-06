Mais de 70% dos contribuintes vão receber restituição do IR 2025 por Pix Do total de declarações que terão devolução do imposto, 30% serão pelo sistema de pagamento instantâneo Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 ) twitter

Sete em cada dez contribuintes que têm direito à restituição do Imposto de Renda 2025 vão receber por Pix. Segundo dados da Receita Federal, o número representa um aumento de 55% em relação ao ano passado, quando a média foi de 45% de devoluções por meio do pagamento instantâneo e, em 2023, 30%. A opção é feita na própria declaração.

O segundo lote de restituição deverá ter consulta liberada na próxima segunda-feira (23). O pagamento está previsto para 30 de junho. Quem não entrar na lista ainda terá outras três oportunidades: 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro.

O pagamento deste lote terá correção pela Selic, que é a taxa básica de juros, de 1%.

No primeiro lote, a Receita Federal depositou R$ 11 bilhões para 6.257.108 contribuintes contemplados. O valor foi o maior já liberado pelo Fisco em toda a história.

‌



O prazo para entrega terminou em 30 de maio, e os atrasados ficam sujeitos ao pagamento de uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor, no entanto, pode chegar a 20% do imposto devido.

Foram entregues 43,3 milhões de declarações. Do total, 50,3% foram feitas pela pré-preenchida, 55,5% simplificadas e 56,5% têm valor a restituir.

‌



Prioridades

Os primeiros a receber são aqueles incluídos nos grupos prioritários.

acima de 80 anos;

acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave;

cuja maior fonte de renda seja o magistério;

que fizeram a pré-preenchida e indicaram o Pix para restituição;

indicaram o Pix para restituição; que fizeram a pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição;

indicaram Pix para restituição; demais.

Como consultar

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

‌



A página permite uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

Pagamento

O dinheiro é depositado na conta indicada na declaração ou pelo Pix, pelo Banco do Brasil. Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, ele deverá depois requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

