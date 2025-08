Dia dos Pais: 55,6% dos lojistas do DF espera vender mais que no ano passado 54,6% dos consumidores afirma que pretende comprar presentes; data cai em 10 de agosto Economia|Do R7 01/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 09h58 ) twitter

Entre lojistas do DF, 39,2% esperam que vendas de mantenham iguais Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

Para este ano, 55,6% dos lojistas do Distrito Federal tem expectativa de aumento de vendas no Dia dos Pais em comparação a 2024. Outros 39,2% esperam que o desempenho se mantenha igual, e 5,2% esperam queda nas vendas. Dados são de uma pesquisa do Instituto Fecomércio .

Já para os consumidores, 54,6% afirmam que tem intenção de comprar presentes para a data — que cai em 10 de agosto neste ano —, sendo que em uma separação por gênero, 60% das mulheres e 51,9% dos homens querem presentear.

A média do valor é previsto em R$ 240,45, 17% a mais que em 2024, quando a média foi de R$ 205,56. Segundo a Fecomércio, o aumento foi influenciado principalmente por consumidoras mulheres, que aumentaram a média em 30,5%.

Os motivos principais para o aumento de vendas, segundo os lojistas, são promoções (23,5%), diversidade de produtos (21,8%), qualidade dos itens ofertados (19,7%) e a percepção de que a data impacta fortemente o consumidor (18,8%). Além disso, preços baixos (12,6%) e a oferta de cashback (3,6%) também influenciaram.

‌



Entre os motivos principais para os 45,5% da população que não deve presentear estão a ausência de alguém para homenagear (59,3%), dificuldades para presentear (19,1%) e outras prioridades de consumo (9,3%). Há também aqueles que gostam de presentear (5,6%), dificuldades financeiras (4,9%) e desempregados (1,8%).

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, avalia que a boa expectativa de vendas é um reflexo. “O otimismo do comércio neste Dia dos Pais reflete o bom momento do mercado de trabalho no DF, com níveis consistentes de emprego e recomposições salariais tanto na esfera pública quanto privada”, completa.

