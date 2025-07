Nota Legal: ganhadores de R$ 200 mil e R$ 100 mil são procurados Prazo final para indicação de contas bancárias é 22 de agosto; depois disso, valores vão para o Tesouro Brasília|Do R7 30/07/2025 - 09h31 (Atualizado em 30/07/2025 - 09h31 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Ganhadores de prêmios de R$ 200 mil e R$ 100 mil ainda não se apresentaram para receber os valores.

Prazo final para indicar contas bancárias é 22 de agosto; após essa data, prêmios voltam ao Tesouro.

Valor total não reclamado pelos sortudos chega a R$ 914,8 mil.

Próximo sorteio está previsto para 18 de novembro, com prêmio total de R$ 3,5 milhões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Prêmios ainda não indicados acumulam R$ 914,8 mil Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo

Um ganhador de R$ 200 mil — segundo maior prêmio — e dois de R$ 100 mil do primeiro sorteio do Nota Legal do ano e ainda não procuraram a Seec (Secretaria de Economia) para receber os prêmios. O prazo final de indicação de conta bancária para que o valor seja repassado é 22 de agosto. Caso isso não seja feito, os prêmios voltam ao Tesouro do DF.

Além deles, outros sorteados ainda não fizeram a indicação. São quatro pessoas com direito a R$ 10 mil cada; quatro com R$ 5 mil; 12 com R$ 1 mil; 152 com R$ 200 e 4.124 com R$ 100. O valor total que ainda não foi recebido pelos sortudos é de R$ 914,8 mil.

O vencedor do grande prêmio de R$ 1 milhão do sorteio do Nota Legal desta quarta-feira foi um contribuinte do Park Way que fez uma compra de R$ 25,41 em uma loja da Asa Sul. No total, R$ 3,5 milhões foram sorteados, distribuídos entre mais de 12 mil premiações em dinheiro pagas integralmente, já com impostos descontados.

O segundo sorteio está marcado para 18 de novembro, nos mesmos formatos do primeiro (R$ 3,5 milhões em prêmios para 12 mil contribuintes). Para participar, é necessário ter exigido o CPF na nota fiscal entre 1º de novembro de 2024 e 30 de abril deste ano, além de estar cadastrado no programa e em dia com a Receita do DF até 9 de setembro do ano passado.

Cada consumidor pode registrar até 200 documentos por mês para gerar cupons eletrônicos numerados. A partir de 26 de agosto, será possível consultar no site do programa para verificar a habilitação.

