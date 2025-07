Neoenergia retoma fiscalização de postes de telecomunicação após derrubada de liminar Decisão acontece depois de denúncias da RECORD de postes com risco de queda Brasília|Do R7 30/07/2025 - 10h56 (Atualizado em 30/07/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Neoenergia retoma a fiscalização de postes de telecomunicação após decisão judicial favorável.

A decisão foi baseada em denúncias da RECORD sobre postes com risco de queda.

As empresas de telecomunicação devem regularizar sua situação, sob pena de remoção de cabos irregulares.

Equipes da Neoenergia já estão em campo para garantir a segurança e a manutenção das redes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Poste de telecomunicação danificado ficava na Ceilândia Reprodução/RECORD - Arquivo

A Neoenergia retomou nesta quarta-feira (30) a fiscalização em postes de telecomunicação após uma decisão judicial derrubar a liminar que impedia a companhia de interferir em cabos clandestinos, incluindo sua remoção. A decisão acontece depois de denúncias feitas pela RECORD de postes de telecomunicação com estrutura danificada e risco de queda (relembre ao final da matéria).

A ação havia sido movida pela Aspro (Associação dos Porvedores do Brasil), que representa a maioria dos provedores de internet do DF, e limitava a ação da Neoenergia desde o final de 2022. Agora, com a derrubada da liminar, as associações foram notificadas para que convoquem as empresas clandestinas e regularizem a situação.

Caso a decisão não seja cumprida, os fios instalados de forma irregular em postes de energia podem ser removidos. A estimativa da Neoenergia aponta que mais de 100 empresas de telecomunicação operem sem contrato, mas 165 estão regularizadas. Dados da Anatel afirmam que há mais de 270 empresas registradas no DF.

Além da regularização contratual, a decisão determina que empresas devem organizar e identificar os seus cabos em postes, com possibilidade de remoção em caso de descumprimento. Elas também serão responsáveis por instalar e fazer a manutenção dos fios.

‌



A Neonergia deve fiscalizar e garantir que o compartilhamento de postes aconteça conforme a regulamentação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Segundo a distribuidora, equipes já estão em campo para remover cabos que oferecem risco à segurança da população e à rede elétrica. Taguatinga, Ceilândia e Candangolândia serão as primeiras regiões administrativas.

‌



Denúncia da RECORD

Na última semana, a RECORD denunciou a situação de um poste de telecomunicações em Ceilândia, próximo à Escola Classe 21. A estrutura deteriorada há cerca de sete anos preocupa pais, professores e a comunidade devido à falta de manutenção. Empresas e órgãos públicos não assumem a responsabilidade, resultando em incerteza sobre quem deve realizar os reparos, conforme relataram os moradores.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp