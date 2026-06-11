Brasil e EUA: raio-X da relação comercial que conecta duas potências industriais Mais do que oportunidades futuras, a parceria entre Brasil e EUA revela uma rede consolidada de comércio, investimentos e indústria que movimenta setores estratégicos dos dois países

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Mesmo em um cenário de incertezas políticas e comerciais, especialmente diante das mudanças de posicionamento adotadas pelo governo de Donald Trump, a relação econômica entre Brasil e Estados Unidos segue como uma das mais relevantes para a indústria dos dois países.

Mais do que uma discussão sobre novas oportunidades de negócios, compreender a dimensão dessa parceria ajuda a revelar como as economias estão conectadas e quais setores sustentam esse intercâmbio estratégico.

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A relação bilateral é marcada por uma característica que muitas vezes passa despercebida no debate público: os Estados Unidos mantêm superávit comercial com o Brasil há mais de 15 anos.

Esse saldo positivo está concentrado principalmente na indústria de transformação, evidenciando o alto grau de integração entre as cadeias produtivas dos dois mercados.

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Na última década, o superávit norte-americano alcançou US$ 101,3 bilhões no comércio de bens e chegou a US$ 274,5 bilhões quando os serviços entram na conta.

Esse cenário demonstra que a parceria vai muito além da simples troca de commodities. Produtos industriais, equipamentos, insumos tecnológicos e serviços especializados compõem uma parcela significativa das transações entre os dois países, fortalecendo setores estratégicos e impulsionando investimentos dos dois lados.

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Embora a participação brasileira nas importações americanas tenha registrado uma leve queda — de 1,30% em 2024 para 1,17% em 2025 —, o Brasil manteve a 14ª posição entre os principais fornecedores do mercado dos Estados Unidos.

O dado reforça a relevância do país dentro de uma das economias mais competitivas do mundo, mesmo diante das transformações do comércio global e da crescente disputa por espaço entre fornecedores internacionais.

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Outro indicador da capilaridade dessa relação está na distribuição geográfica das exportações brasileiras dentro do território norte-americano. Em 2025, onze estados importaram mais de US$ 1 bilhão em produtos brasileiros.

Entre eles, cinco concentraram cerca de dois terços das compras realizadas pelos Estados Unidos: Flórida (18,9%), Texas (15,5%), Califórnia (14,4%), Luisiana (9,0%) e Nova Iorque (8,6%).

Para empresas brasileiras, esse panorama revela uma relação comercial consolidada, diversificada e com forte presença regional dentro dos Estados Unidos. Mais do que avaliar possíveis aberturas ou restrições de mercado em determinados governos, o momento convida a observar a profundidade dos laços econômicos já existentes.

Afinal, compreender onde estão os fluxos comerciais, quais setores lideram as trocas e como as cadeias produtivas se conectam é fundamental para identificar oportunidades e planejar estratégias de longo prazo em um ambiente global cada vez mais dinâmico.

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