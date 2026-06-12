Minerais críticos e terras raras colocam Brasil e Estados Unidos no centro de uma parceria estratégica Recursos essenciais para a transição energética, a indústria de alta tecnologia e a segurança nacional ganham relevância na relação comercial entre os dois países

Minerais críticos são recursos considerados indispensáveis para setores estratégicos da economia e cuja oferta pode estar sujeita a riscos de abastecimento Reprodução/Freepik

A relação econômica entre Brasil e Estados Unidos pode ganhar um novo capítulo nos próximos anos, impulsionada por um conjunto de recursos que, até pouco tempo atrás, eram conhecidos principalmente por especialistas da indústria mineral.

Os chamados minerais críticos e as terras raras passaram a ocupar posição estratégica na economia global por serem fundamentais para a produção de tecnologias avançadas, equipamentos de energia renovável, veículos elétricos e sistemas de defesa.

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Minerais críticos são recursos considerados indispensáveis para setores estratégicos da economia e cuja oferta pode estar sujeita a riscos de abastecimento.

Já as terras raras correspondem a um grupo de 17 elementos químicos utilizados em aplicações de alta tecnologia, especialmente na fabricação de ímãs permanentes, motores elétricos, semicondutores e equipamentos eletrônicos.

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Entre os minerais que ganham destaque nesse contexto estão lítio, níquel, cobre, grafita, cobalto e nióbio, além de elementos de terras raras como neodímio, praseodímio e disprósio.

A cada ano, esses materiais se tornam mais relevantes para a economia mundial. Seja para baterias de veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares, centros de dados, sistemas de inteligência artificial ou equipamentos médicos, todos são dependentes desses insumos para sua fabricação.

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O Brasil reúne características que o colocam em posição privilegiada nessa corrida global. O país possui algumas das maiores reservas de minerais estratégicos do mundo, incluindo a liderança global na produção de nióbio e um potencial crescente em lítio e terras raras.

Essa combinação de disponibilidade de recursos naturais, estabilidade institucional e tradição mineral faz com que o Brasil seja visto como uma alternativa relevante para abastecer mercados que buscam reduzir sua dependência de fornecedores concentrados em poucos países.

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Entre os interessados nesses minérios críticos estão os Estados Unidos. Já que o processamento global dos minerais estratégicos está concentrado na China, o que gera preocupações em Washington sobre possíveis vulnerabilidades nas cadeias de suprimento.

Nesse contexto, os Estados Unidos têm buscado ampliar parcerias com países considerados confiáveis para garantir o acesso a matérias-primas essenciais para sua indústria. O Brasil surge como um candidato natural a esse movimento por reunir reservas relevantes, proximidade diplomática e uma relação econômica historicamente sólida com os americanos.

Além do fornecimento de matérias-primas, a cooperação pode envolver investimentos, transferência de tecnologia e o desenvolvimento de cadeias produtivas mais integradas entre os dois países.

Nesse cenário, a parceria com os Estados Unidos pode funcionar como um catalisador para novos investimentos, geração de empregos qualificados e fortalecimento da base industrial brasileira.

Apesar das oportunidades, transformar riqueza mineral em desenvolvimento econômico sustentável exige superar uma série de desafios.

Questões relacionadas ao licenciamento ambiental, à infraestrutura logística, à segurança regulatória e à disponibilidade de capital para projetos de longo prazo ainda são apontadas como obstáculos para a expansão do setor.

Em um momento em que a disputa por recursos estratégicos se intensifica no cenário internacional, a capacidade de converter vantagens geológicas em competitividade industrial poderá determinar o papel do Brasil na economia do futuro.

Juntos, os dois países têm a oportunidade de construir uma parceria que pode influenciar o rumo de setores decisivos para as próximas décadas.