Dólar sobe e bolsa despenca em meio a tensão comercial entre Estados Unidos e China Moeda americana chega a R$ 5,79, enquanto Ibovespa cai quase 3% com temores de recessão global Economia|Do R7, com Estadão Conteúdo 04/04/2025 - 12h03 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h07 )

Dólar sobe por cautela com tarifas de Trump e queda de commodities Cris Faga/Dragonfly Press/Estadão Conteúdo - 21.03.2025

O dólar subiu ante o real nesta sexta-feira (4), acompanhando o movimento de fortalecimento da moeda americana frente a mercados emergentes. A alta ocorre em um cenário de queda acentuada no preço do petróleo e fuga de investimentos de risco, após a China anunciar tarifas de 34% sobre produtos dos EUA, em resposta a medidas protecionistas do governo Trump.

Por volta das 10h40, a cotação do dólar atingiu R$ 5,79. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da B3, recuava quase 3%, seguindo o tom negativo em mercados internacionais.

Com a escalada da guerra comercial, investidores revisaram projeções para a política monetária do Federal Reserve (Fed). Agora, o mercado precifica um corte acumulado de 125 pontos-base na taxa de juros americana até dezembro, segundo dados do CME Group.

Os juros futuros caíram, refletindo a demanda por títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries), em meio a preocupações com uma possível recessão global.

Analistas do Bank of America estimam que as tarifas entre EUA e China podem reduzir o PIB mundial entre 0,5% e 0,7% em 2024, além de elevar a inflação americana em 1,5 ponto percentual. O banco também aponta 50% de chance de recessão nos EUA nos próximos 12 meses.

Dados econômicos em foco

No cenário doméstico, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou deflação de 0,50% em março, após alta de 1,00% no mês anterior, conforme dados da FGV. O resultado ficou próximo da estimativa de queda de 0,52% projetada pelo mercado.

Os investidores aguardam ainda a divulgação do relatório de empregos dos EUA (payroll), previsto para as 9h30, e o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, às 12h25. As expectativas indicam a criação de 140 mil vagas em março, abaixo das 151 mil de fevereiro.