Em meio a venda ao BRB, Banco Master divulga lucro líquido recorde de R$ 1 bi em 2024 Segundo o banco, houve um crescimento de 100% em relação a 2023, quando o lucro foi de R$ 532 milhões Economia|Do R7 01/04/2025 - 20h33 (Atualizado em 01/04/2025 - 21h13 )

BRB anunciou compra do Banco Master Divulgação/BRB - 27.7.2023

O Banco Master divulgou nesta terça-feira (1º) o balanço financeiro da instituição em 2024 com lucro líquido no de R$ 1 bilhão. Segundo o banco, houve um crescimento de 100% em relação a 2023, quando o lucro foi de R$ 532 milhões.

As informações foram publicadas em meio à negociação de venda do Banco Master para o BRB (Banco Regional de Brasília). Na última sexta-feira (28), o banco público controlado pelo Governo do Distrito Federal anunciou a compra, no valor de R$ 2 bilhões. Com o acordo, o banco comprará 49% das ações ordinárias do Master com direito a voto, e 100% das ações preferenciais.

Segundo o Master, o desempenho alcançado em 2024 está diretamente relacionado à expansão do portfólio de crédito, à estruturação de operações, seja de forma direta ou por meio de veículos (como fundos de investimentos), bem como às cessões de carteiras de crédito e aos investimentos e aquisições realizadas.

Veja os destaques apresentados pelo banco:

‌



Receita de crédito de R$ 4,2 bilhões (R$ 2,7 bilhões em 2023), crescimento de 54,16%;

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários de R$ 2,5 bilhões (R$ 1,7 bilhão em 2023), crescimento de 47,71%;

Resultado das operações de venda ou transferência de ativos financeiros, incluindo cessões de carteiras de crédito, que totalizou R$ 2,1 bilhões (R$ 827 milhões em 2023).

“Após a reestruturação do modelo de negócio da área de câmbio, já se observam melhores resultados, com perspectivas promissoras para o futuro da unidade”, destacou o banco.

Em relação ao crescimento das despesas, o Banco Master disse que despesas de pessoal e administrativas totalizaram R$ 2 bilhões em 2024, contra R$ 1,2 bilhão em 2023.

‌



“Esse aumento significativo decorre da ampliação de novos produtos, do crescimento do quadro de colaboradores e dos investimentos em tecnologia e serviços terceirizados”, explicou a instituição.

