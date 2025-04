Análise de compra do Master pelo BRB está entre prioridades de Galípolo Apenas nesta semana, por exemplo, presidente do BC já se reuniu duas vezes com representantes das partes envolvidas Economia|Do R7 01/04/2025 - 17h10 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h38 ) twitter

Análise da operação será prioridade para presidente do BC Roque de Sá/Agência Senado

A compra do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília) será uma das prioridades a serem analisadas pelo presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo. Apenas nesta semana, Galípolo já se reuniu duas vezes com representantes das partes envolvidas no acordo financeiro.

O BC se debruça sobre a compra de 58% das ações do Master pelo BRB, anunciada na última sexta-feira (28). A autarquia ainda não fechou uma posição sobre a transação e não tem “viés” para aprová-la ou não.

No dia 28 de março, o BRB, banco público controlado pelo Governo do Distrito Federal, anunciou a operação, no valor de R$ 2 bilhões. Com o acordo, o banco comprará 49% das ações ordinárias do Master com direito a voto, e 100% das ações preferenciais.

Na manhã desta terça-feira (1º), Galípolo se reuniu com o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro. Na segunda-feira (31) a reunião foi com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que avaliou o encontro como “muito positivo”. Segundo ele, o processo começa agora a ser avaliado pelo BC de maneira oficial.

O encontro com Paulo Henrique Costa ocorreu após Galípolo ter cancelado quase todos os compromissos agendados para o dia.

Além dos presidentes do BRB e do Master, Galípolo se encontrou nessa segunda com o chairman e sócio do BTG Pactual, André Esteves. O banco já teria iniciado conversas com o Master, desde o fim do ano passado, mas há dúvidas ainda sobre a cobertura da operação — que poderia prever o uso do Fundo Garantidor de Crédito para lastrear algum problema com a instituição.

Explicações

Paulo Henrique Costa prestará explicações na próxima segunda-feira (7) na CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) sobre o pedido de compra do Banco Master. Segundo informações apuradas pelo R7, o presidente do BRB se colocou à disposição da Casa para conversar ainda esta semana, mas ficou definida uma reunião com os deputados distritais às 15h da próxima segunda-feira a portas fechadas.

A informação foi confirmada pelo presidente da CLDF, Wellington Luiz. “Ele [Paulo Henrique Costa] foi chamado para segunda-feira que vem. Ele se colocou à disposição para ir inclusive ontem [31], mas primeiro conversei com os deputados. Como ele já tinha se colocado à disposição, a convocação não foi necessária”, explicou Wellington.

