Enem dos Concursos: Ministério da Pesca chama atenção para suas 33 vagas imediatas Inscrições vão até 20 de julho e provas serão realizadas em todo o país. Saiba onde aprovados para Ministério da Pesca vão trabalhar Economia|Do R7, em Brasília 02/07/2025 - 21h43 (Atualizado em 02/07/2025 - 21h43 )

Inscrições para o Concurso Nacional Unificado começaram nesta quarta (2) Tânia Rêgo/Agência Brasil - 18.08.2024

Começou nesta quarta-feira (2) o prazo de inscrição para o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025, que oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 instituições federais. A seleção prevê 2.480 contratações imediatas e 1.172 cadastros de reserva, abrangendo cargos técnicos e de nível superior.

Entre os órgãos participantes, está o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), com 33 vagas efetivas para engenheiros, estatísticos, contadores e arquitetos.

A maioria dos postos está direcionada a profissionais da engenharia de pesca. Os aprovados atuarão na sede do ministério, em Brasília, ou nas superintendências estaduais.

Distribuição das vagas no MPA:

Bloco 4 (Engenharia e Arquitetura) :

: 25 vagas para engenheiros de pesca



5 para profissionais com formação em engenharia ambiental, aquicultura, cartográfica, civil ou de produção



1 vaga para arquiteto

Bloco 5 (Administração e Finanças Públicas) :

: 1 vaga para contador



1 para estatístico

Inscrição, provas e etapas

O processo seletivo, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), exige inscrição pela plataforma oficial do governo (acesso.gov.br) até o dia 20 de julho. A taxa de participação é de R$ 70.

‌



A prova objetiva será aplicada em 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades brasileiras. Quem atingir a nota mínima será convocado para a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro. Algumas áreas exigirão também análise de títulos, cuja entrega deverá ocorrer entre 13 e 19 de novembro.

Ações afirmativas com novas regras

Pela primeira vez, o CNU adota uma divisão detalhada de cotas, em alinhamento com a política nacional de inclusão. A distribuição das oportunidades será feita da seguinte forma:

‌



65% para ampla concorrência

25% para candidatos negros

5% para pessoas com deficiência

3% para indígenas

2% para quilombolas

Principais datas do CNU 2025

Inscrições : 2 a 20 de julho

: 2 a 20 de julho Pedido de isenção da taxa : 2 a 8 de julho

: 2 a 8 de julho Prova objetiva : 5 de outubro

: 5 de outubro Convocação para prova discursiva : 12 de novembro

: 12 de novembro Entrega de títulos : 13 a 19 de novembro

: 13 a 19 de novembro Prova discursiva : 7 de dezembro

: 7 de dezembro Verificação de cotas : 8 a 17 de dezembro

: 8 a 17 de dezembro Resultado preliminar : janeiro de 2026

: janeiro de 2026 1ª lista de classificados: 30 de janeiro de 2026

O cronograma de posse dos aprovados será definido individualmente por cada instituição federal participante.

