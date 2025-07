Inscrições para o Enem dos Concursos abrem nesta quarta com 3.652 vagas em disputa Provas objetivas estão marcadas para o dia 5 de outubro e serão aplicadas em 228 municípios Economia|Do R7, em Brasília 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 ) twitter

O edital traz novidades na política de cotas Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

As inscrições para o CNU (Concurso Público Nacional Unificado) 2025 começam nesta quarta-feira (2). O processo seletivo, que preencherá cargos em 32 instituições do governo federal, oferece 3.652 vagas — sendo 2.480 para início imediato e 1.172 destinadas ao cadastro de reserva.

Os interessados podem se cadastrar até 20 de julho por meio da plataforma oficial do governo federal. Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o concurso tem taxa de inscrição fixada em R$ 70.

As provas objetivas ocorrerão no dia 5 de outubro, no período da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília), em 228 municípios distribuídos por todos os estados e o Distrito Federal.

Os aprovados nessa fase realizarão, em seguida, uma prova discursiva, agendada para 7 de dezembro.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Conhecido como “Enem dos Concursos”, o modelo unificado possibilita ao candidato escolher um dos nove blocos temáticos disponíveis, concorrendo a múltiplos cargos com uma única inscrição.

Durante o cadastro, será possível definir a ordem de preferência por órgãos, funções e localidades, conforme o perfil acadêmico e profissional de cada participante.

‌



Etapas e calendário

Após a prova objetiva, os candidatos habilitados serão convocados para a etapa discursiva.

O resultado preliminar está previsto para janeiro de 2026, e a primeira lista de classificação será divulgada em 30 de janeiro do mesmo ano. A posse dos aprovados seguirá o cronograma individual de cada instituição.

‌



Novas regras de cotas

O edital incorpora uma divisão inédita de cotas, alinhada à regulamentação federal sobre ações afirmativas em concursos públicos. A distribuição será:

65% para ampla concorrência

25% para pessoas negras

5% para pessoas com deficiência

3% para indígenas

2% para candidatos quilombolas

Cronograma completo do CNU 2025:

Inscrições : 2 a 20 de julho

: 2 a 20 de julho Solicitação de isenção da taxa : 2 a 8 de julho

: 2 a 8 de julho Prova objetiva : 5 de outubro (13h às 18h)

: 5 de outubro (13h às 18h) Convocação para prova discursiva : 12 de novembro

: 12 de novembro Envio de títulos (quando aplicável) : 13 a 19 de novembro

: 13 a 19 de novembro Prova discursiva : 7 de dezembro

: 7 de dezembro Procedimentos de confirmação de cotas : 8 a 17 de dezembro

: 8 a 17 de dezembro Resultado preliminar : janeiro de 2026

: janeiro de 2026 Divulgação da 1ª lista de classificação: 30 de janeiro de 2026

