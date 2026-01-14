Entenda por que empresas estão contratando pessoas com mais de 50 anos
Participação desses trabalhadores foi de 9% de janeiro a novembro de 2025, segundo levantamento da Fecomercio-SP
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Cresceram as contratações de pessoas com mais de 50 anos no comércio e nos serviços em São Paulo, de acordo com um levantamento da Fecomercio-SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de São Paulo).
De janeiro e novembro de 2025, entre as quase seis milhões de admissões formais, a participação desses trabalhadores foi de 9%. Em 2021, o percentual para o mesmo período foi de 7%.
Em entrevista ao News das 19h desta quarta-feira (14), Bruno de Souza Pinto, assessor econômico da Fecomercio-SP, afirma: “Por trás desse crescimento, há uma questão demográfica com o envelhecimento da população brasileira e a maior permanência dessas pessoas no mercado de trabalho. Mas também mostra o momento de mercado de trabalho aquecido com uma relativa escassez de mão de obra e dificuldade das empresas em repor as vagas em aberto”.
O assessor destaca que há também uma mudança na percepção por parte das empresas em relação aos atributos que esses profissionais podem oferecer — como um acúmulo de experiência profissional, maior maturidade, visão de estabilidade e comprometimento.
“Portanto, o estudo indica a necessidade das empresas em investir na gestão de pessoas, em ambientes inclusivos e acolhedores e na qualificação constante dos profissionais. Assim eles conseguem aproveitar melhor os talentos que essas pessoas podem oferecer e também conseguem obter ganhos de produtividade”, avalia.
