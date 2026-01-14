Entenda por que empresas estão contratando pessoas com mais de 50 anos Participação desses trabalhadores foi de 9% de janeiro a novembro de 2025, segundo levantamento da Fecomercio-SP

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Crescimento das contratações de trabalhadores com mais de 50 anos em São Paulo.

Participação desses profissionais chegou a 9% entre janeiro e novembro de 2025.

Aumento devido ao envelhecimento da população e escassez de mão de obra qualificada.

Empresas reconhecem valor da experiência e comprometimento desse grupo etário. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cresceram as contratações de pessoas com mais de 50 anos no comércio e nos serviços em São Paulo, de acordo com um levantamento da Fecomercio-SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de São Paulo).

De janeiro e novembro de 2025, entre as quase seis milhões de admissões formais, a participação desses trabalhadores foi de 9%. Em 2021, o percentual para o mesmo período foi de 7%.

‌



Em 2021, a participação de pessoas contratadas com mais de 50 anos foi de 7% no mercado entre janeiro e novembro Reprodução/Record News

Em entrevista ao News das 19h desta quarta-feira (14), Bruno de Souza Pinto, assessor econômico da Fecomercio-SP, afirma: “Por trás desse crescimento, há uma questão demográfica com o envelhecimento da população brasileira e a maior permanência dessas pessoas no mercado de trabalho. Mas também mostra o momento de mercado de trabalho aquecido com uma relativa escassez de mão de obra e dificuldade das empresas em repor as vagas em aberto”.

O assessor destaca que há também uma mudança na percepção por parte das empresas em relação aos atributos que esses profissionais podem oferecer — como um acúmulo de experiência profissional, maior maturidade, visão de estabilidade e comprometimento.

‌



“Portanto, o estudo indica a necessidade das empresas em investir na gestão de pessoas, em ambientes inclusivos e acolhedores e na qualificação constante dos profissionais. Assim eles conseguem aproveitar melhor os talentos que essas pessoas podem oferecer e também conseguem obter ganhos de produtividade”, avalia.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!