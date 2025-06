Evento reúne líderes do setor público e privado nesta segunda-feira em São Paulo Encontro com os principais nomes do empreendedorismo e liderança terá a presença do governador de Santa Catariana, Jorginho Mello Economia|Do R7 08/06/2025 - 16h59 (Atualizado em 08/06/2025 - 17h04 ) twitter

Evento reúne líderes do setor público e privado em São Paulo Divulgação

O Núcleo Gerador de Negócios do Forjando Resultados vai reunir empresários, investidores, tomadores de decisão e grandes líderes do Brasil nesta segunda-feira (9), em São Paulo.

O encontro com os principais nomes do empreendedorismo, da política e da liderança do Brasil será no Rooftop Iguatemi Alphaville, para aproximar líderes dos setores público e privado em um ambiente voltado à geração de negócios e fortalecimento institucional.

Entre os participantes estão o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques.

Também estarão presentes executivos e empresários com atuação nacional e internacional, como Freddy Rabbat (CEO da Tag Heuer) e Jaqueline Sena (Hapvida).

Idealizado por Sérgio Lima e Vinícius Antônio, o encontro busca facilitar conexões entre figuras de destaque da política e da economia, promovendo o diálogo entre diferentes frentes responsáveis pelo avanço do país.

Empresários, investidores e profissionais convidados terão acesso a uma agenda voltada à troca de experiências, posicionamento estratégico e expansão de oportunidades com agentes centrais das decisões econômicas e políticas do país.

Serviço

09/06 (segunda-feira)

Das 09h às 21h

Espaço Altus – Rooftop do Shopping Iguatemi Alphaville

Alameda Xingu, 350 – 26º andar – Alphaville, Barueri – SP

