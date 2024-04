Exportações da indústria de transformação têm em 2023 o 2º melhor resultado desde 2001 Brasil exportou US$ 177,1 bilhões no ano passado, valor menor que o de 2022, quando país exportou US$ 181,4 bilhões

Apenas 2022 teve mais exportações Apenas 2022 teve mais exportações (José Paulo Lacerda/CNI - Arquivo)

As exportações da indústria de transformação registraram em 2023 o segundo maior valor desde 2001. O Brasil exportou US$ 177,1 bilhões durante o período, valor que só fica atrás do alcançado em 2022, quando o país exportou US$ 181,4 bilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (8) pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). Mesmo com o resultado positivo, o levantamento aponta queda da participação do setor produtivo no total das exportações brasileiras.

De acordo com a CNI, as exportações da indústria de transformação mantiveram patamar alto no ano passado, mesmo com a redução do valor total exportado em comparação com 2022. "Esse resultado foi parcialmente motivado pela acomodação inicial dos choques externos de Covid-19 e do conflito na Ucrânia, que causaram forte aumento nos preços dos produtos exportados e impulsionaram o recorde registrado em 2022", diz a confederação.

"O resultado do setor no ano passado pode ser relacionado também à desaceleração da economia mundial e à redução de 1,7% na demanda interna por esses bens", acrescenta.

A participação da indústria de transformação na pauta exportadora voltou a diminuir em 2023, com redução de 54,3% para 52,2% em relação a 2022. A razão é que a composição das exportações brasileiras segue em processo de comoditização (transformação de bens e serviços em um commodity, ou seja, matéria prima não industrializada), quando cresce regularmente a concentração de bens primários na pauta exportadora, diz a CNI.

Recorde em exportações de bens de capital

As exportações de bens de capital alcançaram valor recorde e atenuaram a redução do valor exportado pela indústria de transformação em 2023. As vendas externas desses bens somaram US$ 18,2 bilhões em 2023, o maior valor da série histórica, com aumento de 18,3% em relação ao ano anterior.

Houve alta de 7% nos preços dos produtos e de 4,3% na quantidade exportada em nove setores da indústria de transformação exportaram bens de capital (aqueles usados como meio de produção de bens de consumo) em 2023. Contribuíram para o resultado positivo bens do setor de máquinas e equipamentos e de outros equipamentos de transporte, com influência de 45,8% e 33,1%

Os Estados Unidos continuam como principal destino das vendas externas de bens de consumo duráveis e de capital, com US$ 5,9 bilhões em 2023. O Mercosul passou a ocupar a segunda posição ao ultrapassar a União Europeia. No recorte por valor agregado, as vendas externas para o bloco sul-americano somaram US$ 4,5 bilhões no ano passado. No mesmo período, as exportações dos bens para a China foram de apenas US$ 386,7 milhões.