FMI enfatiza que Brasil tem 'desafio fiscal muito forte' à frente Autarquia estima que o peso da dívida pública no PIB brasileiro deve aumentar de 87,3%, em 2024, para 92% neste ano Economia|Do Estadão Conteúdo 26/04/2025 - 09h50 (Atualizado em 26/04/2025 - 09h55 )

FMI estima que peso da dívida pública no PIB brasileiro deve aumentar 92% em 2025

O diretor do Hemisfério Ocidental do FMI (Fundo Monetário Internacional), Rodrigo Valdés, enfatizou que o Brasil tem um “desafio fiscal muito forte” e que um ponto central é se o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentará novas medidas para conter o crescimento da dívida pública.

“O Brasil tem um desafio fiscal muito forte, e eles estão tomando medidas para estabilizar a dívida, mas a discussão que temos com eles é se teremos mais ações nesta direção”, afirmou ele em entrevista coletiva nesta sexta-feira (25).

O FMI estima que o peso da dívida pública no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro deve aumentar de 87,3%, em 2024, para 92% neste ano. Ao fim do governo Lula, o organismo estima piora de mais de 12 pontos percentuais, para 96% em 2026, o patamar de endividamento mais elevado desde 2020.

“Muitos países terão níveis de dívida com índices que retornarão ao pico da Covid-19″, reforçou o diretor do FMI. Valdés enfatizou ainda a importância de o Brasil cumprir a meta de superávit primário neste ano.

Quanto aos juros, Valdés destacou que o Banco Central brasileiro tem mantido uma política monetária “rigorosa” no país buscando voltar a inflação à meta de 3% com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. “Dadas as incertezas neste ambiente, é muito importante que os bancos centrais reforcem o compromisso com a independência”, disse.

Desaceleração

Valdés disse que políticas econômicas mais rígidas devem causar uma “desaceleração relevante” do Brasil em 2025. O FMI espera que o PIB do país cresça 2% em 2025, uma queda de 0,2 ponto percentual ante sua última projeção, de janeiro. No ano passado, a economia brasileira cresceu 3,4%.

“Continuamos esperando uma desaceleração relevante no Brasil, impulsionada por políticas mais rígidas apropriadas”, afirmou Valdés.

O FMI revisou o PIB do Brasil em linha com os cortes que fez em suas projeções diante dos efeitos esperados com a guerra comercial global nas economias. Na América Latina, o impacto será “heterogêneo”, com o México podendo enfrentar uma recessão neste ano. Já na Argentina e no Equador, o Fundo projeta uma “importante recuperação”.

