Leilão da Receita Federal tem telefone celular de R$ 600 e notebook de R$ 500 O evento será nesta terça-feira (29) de forma online; propostas podem ser enviadas até as 21h de segunda-feira (28) Conta em Dia|Ana Vinhas 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 )

Videogame que está no leilão da Receita Federal Reprodução/Receita Federal

A Receita Federal promove novo leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas nesta terça-feira (29). São 400 lotes, com produtos como telefone celular Xiaomi de R$ 600, videogame Xbox de R$ 400 e notebook Dell de R$ 500, além de pedras preciosas, relógios, calçados, bolsas, têxteis e vestuário, artigos esportivos, instrumentos musicais e veículos.

O evento será realizado de forma eletrônica e podem participar pessoas físicas e jurídicas. O período de recebimento das propostas vai até as 21h desta segunda-feira (28). A sessão para lances está prevista para as 10h desta terça-feira (29).

Veja alguns dos destaques

Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 por R$ 600, nos lotes 359 e 360

Videogame Xbox One X, da Microsoft, por R$ 400, no lote 66

PlayStations 5, duas unidades, a partir de R$ 800, no lote 73

Smartphone Apple 11 e smartwatch Xiaomi 4, a partir de R$ 1.000, no lote 351

iPhone 14 da Apple a partir de R$ 2.000, no lote 356

Pedras preciosas, como esmeralda, turmalina, opaca, por R$ 16 mil, no lote 220

Notebook Dell, duas unidades, a partir de R$ 500, no lote 95

Batedeira Kitchen Aid, sete unidades, a partir de R$ 1.800, no lote 79

iPhone 15 da Apple por R$ 2.300, nos lotes 114 ao 117

iPhone 13 por R$ 2.300 nos lotes 118 a 120

iPhone 14 por R$ 2.000, nos lotes 135 ao 147

Como participar

Para participar dos leilões eletrônicos da Receita Federal, basta entrar no serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), com o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro.

Além disso, o pagamento das mercadorias arrematadas em leilão é feito somente por meio de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros.

‌



O edital com a relação de mercadorias pode ser encontrados na página:

http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/800100/2/2025

‌



Quem arrematar os produtos terá 30 dias para a retirada dos lotes. A Receita afirma que não se responsabiliza pelo envio das mercadorias. Além disso, os bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos, assim como alguns lotes também quando adquiridos por pessoas jurídicas.

Cuidado com golpe

A Receita Federal alerta para a realização de transmissões ao vivo (lives) fraudulentas que simulam leilões de mercadorias apreendidas e para outros golpes envolvendo seu nome. Informações sobre os leilões estão disponíveis no site da Receita Federal.

‌



Mais informações sobre como participar dos leilões estão disponíveis no site da Receita Federal:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/leilao

