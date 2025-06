Ganhador do Nobel de economia é atração principal de conferência em São Paulo Evento reúne nomes do mercado financeiro e promove experiências interativas com foco na nova geração de investidores Economia|Do R7, em Brasília 16/06/2025 - 17h38 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h38 ) twitter

Paul Krugman levou o Prêmio Nobel de Economia em 2008 The Nobel Fundation/Divulgação - 07.12.2008

O prêmio Nobel de Economia Paul Krugman está entre os mais de 100 palestrantes confirmados no ANBIMA Summit 2025, que ocorre nos dias 25 e 26 de junho, no Centro de Convenções Arca, em São Paulo.

A conferência reunirá representantes do setor financeiro, autoridades econômicas e especialistas internacionais para discutir temas como inteligência artificial, regulação, geopolítica e comportamento dos investidores mais jovens.

Organizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), o evento terá cinco palcos simultâneos e espera receber cerca de 7 mil participantes.

‌



Em determinados momentos, todas as áreas se unirão para apresentações de nomes como Carlos André (Santander/ANBIMA), Carlos Takahashi (BlackRock), Patrick Ludden (State Street) e Nilton José Schneider David (Banco Central).

Ações práticas

Além dos debates, o encontro aposta em ações práticas. O Curso Edgar Abreu, edtech do Grupo 4U Ed Tech, levará ao pavilhão principal um quizz sobre mercado financeiro e os conteúdos discutidos no Summit.

‌



A dinâmica contará com um sistema de ranking ao vivo e prêmios diários para os três participantes mais bem colocados: um iPhone 16, uma bolsa integral em MBA de Inteligência Artificial aplicada ao setor financeiro e uma Alexa Echo Dot.

