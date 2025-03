Lula sobre Bolsonaro réu: ‘Que ele tenha presunção de inocência que eu não tive’ Presidente comentou a decisão da Suprema Corte durante visita oficial ao Japão Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 27/03/2025 - 00h54 (Atualizado em 27/03/2025 - 01h11 ) twitter

Lula está em viagem oficial à Ásia Ricardo Stuckert / PR - 25.03.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quarta-feira (26) a decisão da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) de tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado. Lula disse defender que Bolsonaro tenha direito a provar sua inocência, e apesar de comentar que seria “presunção” fazer qualquer “prognóstico” sobre como vai ser o julgamento na Suprema Corte, para ele é “visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país”.

“Eu defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive”, destacou o presidente. “Só espero que a Justiça faça justiça. Se nos autos do processo ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido”, opinou. As declarações foram feitas durante coletiva de imprensa no encerramento da visita oficial ao Japão.

Lula frisou que “é visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país”. “É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente e para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral brasileira. Todo mundo sabe o que aconteceu nesse país.”

Lula ainda disse que não adianta Bolsonaro dizer que está sendo perseguido e pedir anistia antes mesmo do julgamento. “Ele sabe o que fez. Não adianta pedir anistia antes do julgamento, só significa que ele está dizendo que ele é culpado”, afirmou. “Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país”, destacou.

Visita ao Japão

Após uma série de agendas do presidente e de sua comitiva no país asiático, foram assinados dez acordos e 80 instrumentos de cooperação entre as duas nações. Entre eles, está a compra de 15 jatos E-190 da Embraer pela All Nippon Airways, com possibilidade de aquisição de mais cinco aeronaves. Segundo o governo federal, são quase R$ 10 bilhões em investimentos que a companhia aérea japonesa está fazendo na empresa brasileira.

A ida de Lula ao país é a primeira de um presidente na condição de visita de Estado ao Japão desde 2019, quando Donald Trump esteve no país. A visita ocorreu para comemorar os 130 anos de relação entre Brasil e Japão.

Logo mais, o presidente segue para o Vietnã. No país, Lula pretende estreitar a parceria estratégica, o diálogo político e a cooperação econômica do país com o Brasil.

“A elevação das relações diplomáticas com o Vietnã ao nível de Parceria Estratégica possibilitará aprofundar o diálogo político, reforçar a cooperação econômica, intensificar o fluxo de comércio e os investimentos, fortalecer a coordenação em temas da agenda multilateral e impulsionar novas iniciativas de cooperação”, afirma o Palácio do Planalto.

