Índice de Confiança do Empresário Industrial fica estável em março

Alto contraste

A+

A-

Confiança da indústria ficou estável em março Confiança da indústria ficou estável em março (José Paulo Lacerda/CNI - Arquivo)

Os resultados setoriais do ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial) de março de 2024, divulgados nesta sexta-feira (22) pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), indicam que a confiança da indústria no país se manteve estável desde o último levantamento. O estudo ouviu 1.841 empresas entre 1º e 11 de março. Assim como em fevereiro, 25 de 29 setores industriais se disseram confiantes.

O ICEI varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança. Como parâmetro, o índice antecede o desempenho industrial e sinaliza as mudanças de tendência de variáveis, como a produção industrial, o emprego e os investimentos na indústria.

Publicidade 1 / 4 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share CNI apresenta base de dados para a indústria

A pesquisa mostra que os setores com maior índice de confiança em março são os farmoquímicos e farmacêuticos (61,1 pontos); manutenção e reparação (57,4 pontos); bebidas (56,6 pontos); e perfumaria limpeza e higiene pessoal (56,3 pontos). Do outro lado, o setor de móveis alterou a percepção da falta de confiança (abaixo de 50 pontos) para a confiança, saindo de 47,1 para 51,3 pontos. O setor de informática, eletrônicos e ópticos apresentou queda na confiança de 50,3 para 49,4 pontos.

Ao se levar em consideração as regiões do país, todas seguem confiantes em março, com índice acima da linha de corte de 50 pontos. A confiança caiu no Nordeste (-1,6 ponto) pela segunda vez consecutiva. Os dois recuos acumulam 4,5 pontos de queda. Houve queda também no Centro-Oeste, onde o índice de confiança diminuiu 1,3 ponto. A confiança ficou estável (+0,1 ponto) no Sudeste. Nas regiões Norte e no Sul houve avanço de 0,6 ponto.