"Infraestrutura não é uma política de governo, mas de Estado", diz Felicio Ramuth Vice-governador de São Paulo participou de evento do Sistema Confea/Crea-SP com cerca de 3 mil engenheiros de todo o Estado para debater políticas públicas e estratégias para cidades Economia|Do R7 11/08/2025 - 14h56 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h56 )

“Se o Estado de São Paulo fosse um país, nós seríamos a 21a economia do mundo”, disse o vice-governador Felicio Ramuth durante a abertura do Colégio de Inspetores e do 12º Congresso Estadual de Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), na sexta-feira (8), na capital paulista, que reuniu mais de 3 mil profissionais da área tecnológica. “Entender a vocação de cada cidade, de cada região, é fundamental para democratizar o acesso ao emprego e à renda em cada canto do nosso Estado. E essa missão começa nas cidades, não só pelos prefeitos e prefeitas, mas também pela sociedade civil”, continuou Ramuth.

Ao abordar o andamento das obras em execução atualmente - ou num futuro próximo -, o vice-governador ressaltou a importância das parcerias público-privadas (PPP), das concessões e das privatizações. “Cada um desses projetos tem horas de dedicação de todos vocês, engenheiros que atuam em São Paulo”, continuou. “Ao unir recursos públicos e privados, essas modalidades de operação têm seu alcance ampliado.”

Para Gilberto Kassab, secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, a Engenharia brasileira deve ser motivo de orgulho por seu alto nível. “E São Paulo é protagonista nesse cenário, com nossas universidades, nossos professores e professoras, e nossas empresas, que se tornaram verdadeiras multinacionais. E o carro-chefe desse movimento é a ação do Crea-SP, fundamental na formação dos engenheiros, no aperfeiçoamento da profissão e na fiscalização do exercício profissional para que, ao longo do tempo, tenhamos nos tornado uma referência”, disse Kassab, que é engenheiro de formação.

A relação com a gestão pública tem sido impulsionada pela presidente do Conselho, engenheira Lígia Mackey, em São Paulo, e na esfera nacional com a atuação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), sob a liderança do engenheiro Vinicius Marchese. “Esses eventos são oportunidades concretas de diálogo, escuta de qualidade e planejamento técnico, com foco no desenvolvimento de políticas públicas do nosso Estado. E quando falamos em planejamento, falamos da união entre conhecimento técnico, responsabilidade pública e visão estratégica. As autoridades aqui presentes fortalecem a integração entre o Sistema Confea/Crea e o poder público. É um exemplo de que a gestão valoriza a engenharia como uma base para políticas públicas eficientes, sustentáveis e, principalmente, responsáveis”, complementou Lígia Mackey.

“Os gestores públicos precisam se apoiar em soluções técnicas para promover as mudanças que tanto precisamos. E essas soluções começam em ocasiões como essa, quando levantamos os problemas e discutimos como solucioná-los. Cidade inteligente é aquela que tem saneamento básico, água potável e mobilidade”, afirmou Marchese. “Decidimos estar mais perto da população, de quem mais sofre com a falta de serviços, para mudar de verdade a realidade das pessoas. E essa mudança não vai acontecer de cima para baixo. Vai acontecer nas ruas, nas cidades”, finalizou Marchese.

Colégio de Inspetores e 12º Congresso Estadual de Profissionais

Promovidos pelo Crea-SP, os encontros aconteceram na sexta-feira (08/08) e continuam no sábado (09/08), e reúnem lideranças regionais, especialistas e profissionais de diversas modalidades da área tecnológica para debater propostas e apresentar soluções para a transformação das cidades. O Colégio de Inspetores é um fórum permanente de apoio às diretrizes de fiscalização do Conselho, reunindo inspetores que atuam de forma descentralizada em todo o Estado. Já o Congresso Estadual de Profissionais (CEP) é uma etapa preparatória para o Congresso Nacional de Profissionais (CNP), promovido pelo Confea, com foco na formulação de políticas públicas e no fortalecimento das profissões da área tecnológica.

Sobre o Crea-SP

Criada há 91 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, com cerca de 370 mil profissionais e 95 mil empresas registradas.