Governo federal autoriza uso da Força Nacional no combate a crimes em Foz do Iguaçu Portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira; atuação será pelo período de 90 dias Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 16/05/2025 - 11h05 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h05 )

Atuação será na fronteira do Paraná Daiane Mendonça/Secom RO

O governo federal autorizou o uso da Força Nacional no combate a crimes em Foz do Iguaçu, no Paraná. A medida foi publicada nesta sexta-feira (16) no Diário Oficial da União e prevê atuação da Força Nacional no “enfrentamento aos crimes transnacionais e na preservação da ordem pública na fronteira”.

A Força Nacional vai apoiar o Centro Integrado de Operações de Fronteira, com atuação prevista de 90 dias e atividades de polícia judiciária e polícia técnico-científica.

A operação é parte de ações do governo federal para reforçar a segurança nas áreas de fronteira, conhecidas por serem pontos estratégicos para o tráfico de drogas, armas e contrabando.

O número de equipes ainda será definido de acordo com o planejamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

