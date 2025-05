Concurso da Conab com 403 vagas tem inscrições prorrogadas até 20 de maio Seleção oferece oportunidades para cargos de assistente e analistas, com remuneração de até R$ 8.100 Economia|Do R7, em Brasília 16/05/2025 - 12h52 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h52 ) twitter

Provas ocorrerão em 13 de julho Divulgação/ Sindsep-DF

As inscrições para o concurso da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) foram prorrogadas até a próxima terça-feira (20). A seleção oferece 403 vagas para cargos de assistente e analista, com remunerações que variam entre R$ 3,4 mil e R$ 8,1 mil.

Conforme o edital, as vagas serão distribuídas em todo o país, inclusive na sede da empresa, em Brasília, em Brasília. Serão 34 oportunidades para nível médio e 369 para nível superior.

Para se candidatar, os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, banca organizadora do concurso. A taxa de participação é de R$ 50 para nível médio e R$ 80 para nível superior. As provas serão aplicadas em 13 de julho.

Confira o edital aqui.

Distribuição das vagas

O cargo de assistente será distribuído entre as áreas administrativa, técnico agrícola, tecnologia da informação e contabilidade.

Já para o cargo de analista, é exigida formação superior em administração, arquitetura, arquivologia, ciências contábeis, direito, economia, engenharia agrícola, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia de alimentos, engenharia de segurança do trabalho, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, gestão do agronegócio, jornalismo, letras, nutrição, pedagogia, psicologia, relações públicas e tecnologia da informação.

Fases da seleção

Prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de analista e assistente;

de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de analista e assistente; Prova discursiva: de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de analista;

de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de analista; Procedimento de heteroidentificação: para os candidatos que concorrem às vagas reservadas a pretos e pardos;

para os candidatos que concorrem às vagas reservadas a pretos e pardos; Avaliação biopsicossocial: para os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

