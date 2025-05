Ministro da Agricultura classifica protocolo brasileiro contra gripe aviária como eficiente e confiável Carlos Fávaro ressaltou que o Brasil foi o último entre os grandes produtores de frango a registrar contaminação Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 16/05/2025 - 11h39 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo Fávaro, protocolo prevê a suspensão de exportações do RS em um primeiro momento Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou a eficiência do protocolo brasileiro de identificação e contenção da gripe aviária, após a confirmação do primeiro caso da doença em uma granja comercial.

“O sistema brasileiro é tão robusto, tão eficiente, tão confiável, que vários países passaram a adotar nosso protocolo, sabendo que o Brasil tem capacidade e estrutura para conter o vírus”, afirmou o ministro.

Fávaro lembrou que o vírus da gripe aviária circula no mundo desde 2006 e ressaltou que o Brasil foi o último entre os grandes produtores de frango a registrar contaminação em uma unidade comercial.

O primeiro caso foi identificado em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Segundo o protocolo, neste primeiro momento, o comércio de produtos oriundos do estado fica restrito a países como Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na sequência, a restrição passa a valer apenas para o município afetado. “O restante do Brasil continua com o fluxo comercial normal. No caso de países como a China, seguimos com o protocolo que restringe temporariamente as exportações de todo o território nacional”, explicou Fávaro.

O ministro também destacou que o governo vai atuar com transparência e agilidade nas negociações, buscando demonstrar a eficácia dos processos de higienização e bloqueio das áreas afetadas para garantir a retomada do comércio.

‌



Entenda o caso

O Rio Grande do Sul confirmou, nesta sexta-feira (16), o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. Com isso, o governo federal decretou estado de emergência zoossanitária.

Segundo a portaria, o estado de emergência abrange uma área de 10 km ao redor da propriedade onde foi detectada a infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade. As aves do local foram eliminadas, conforme informou a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do estado.

‌



A portaria publicada no Diário Oficial da União destaca que a área de abrangência da emergência poderá ser alterada conforme a evolução das investigações epidemiológicas e dos trabalhos de vigilância zoossanitária.

O Ministério da Agricultura e Pecuária reiterou, em nota, que este é o primeiro caso registrado em sistema de avicultura comercial no país.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp