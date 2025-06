Inscrições para concurso do TCU terminam nesta terça; salário chega a R$ 15 mil Seleção oferece 60 vagas de nível médio para técnico federal de controle externo; provas são em agosto Economia|Do R7, em Brasília 16/06/2025 - 14h47 (Atualizado em 16/06/2025 - 14h47 ) twitter

Inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe Leopoldo Silva/Agência Senado

As inscrições para o concurso do TCU (Tribunal de Contas da União) terminam às 18h desta terça-feira (17).

A seleção oferece 60 vagas para técnico federal de controle externo, com remuneração inicial de R$ 15 mil. O cargo exige nível médio.

Os interessados podem se candidatar pelo site do Cebraspe, banca organizadora. A taxa é de R$ 70. Confira o edital do concurso.

Segundo o edital, do total de oportunidades, 40 são para início imediato, e 20 são para formação de cadastro reserva.

Sobre as provas

O concurso será composto por duas etapas. Na primeira fase, os candidatos terão que realizar as provas objetiva e discursiva, previstas para 3 de agosto.

Após os resultados, os aprovados terão que passar por um curso de formação. Essa etapa terá duração mínima de 60 horas.

Os candidatos sem aproveitamento ou sem frequência mínima de 75% de presença no curso serão considerados eliminados do concurso.

