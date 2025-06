Fraude do INSS: 54% dos eleitores consideram atuação do governo Lula ruim ou péssima Segundo pesquisa divulgada nesta segunda, para 43% dos eleitores “escalada do problema” ocorreu na gestão do presidente Lula Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 16/06/2025 - 12h01 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h16 ) twitter

Governo Lula é responsabilizado por maioria da população por fraude do INSS Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cerca de 54% dos eleitores avaliam a atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ruim ou péssimo em resposta às fraudes do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A informação é da pesquisa IPSOS-IPEC, divulgada nesta segunda-feira (16).

De acordo com o levantamento, 22% consideram a atuação do governo como boa ou ótima, e 18% como regular.

A pesquisa também questionou como os eleitores avaliavam duas afirmações a respeito da gestão das fraudes. No primeiro questionamento, 35% concordaram com a afirmação de que o esquema das fraudes começou no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e só foi descoberta por que o governo Lula investigou.

Outros 43%, no entanto, avaliam que o atual governo é responsável pela escalada do problema, “porque os valores das fraudes dispararam na sua gestão”.

Outros 6% concordaram com as duas afirmações, 4% não concordaram com nenhuma e 12% não souberam responder.

A pesquisa foi realizada entre 05 e 09 de junho e ouviu 2.000 pessoas em 132 municípios.

