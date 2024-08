Lista de bilionários da Forbes tem brasileiro mais rico da história; veja o top 10 Segundo o ranking de bilionários da revista, é a primeira vez que o patrimônio de um nascido no Brasil supera os R$ 150 bilhões Economia|Do Estadão Conteúdo 27/08/2024 - 17h22 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h55 ) ‌



Eduardo Saverin, cofundador do Facebook Gravesv38/Licenças Creative Commons

A lista anual de bilionários brasileiros da revista Forbes, divulgada nesta terça-feira (27), traz os nomes das 10 pessoas mais ricas do país. Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook, lidera o ranking, com patrimônio estimado em R$ 155,97 bilhões.

O empresário também se tornou o brasileiro mais rico da história, segundo a revista, que afirma que nunca antes o patrimônio de um nascido no Brasil havia superado R$ 150 bilhões. A Forbes credita o salto na fortuna de Saverin à valorização de 75,6% nas ações da Meta, empresa que controla Instagram, WhatsApp e Facebook.

Formado pela Universidade Harvard, Saverin aparece em 60º lugar entre os mais ricos do mundo. A primeira vez que ele apareceu na lista da Forbes foi em 2011, após o IPO (abertura de capital) do Facebook.

A lista deste ano da Forbes ainda conta com outros nomes frequentes no ranking, incluindo dos setores bancário e de comidas e bebidas. Veja a seguir quem são as 10 pessoas mais ricas do Brasil, segundo a lista de bilionários brasileiros da Forbes 2024:

1. Eduardo Saverin

Patrimônio líquido: R$ 155,97 bilhões

Fonte de riqueza: Facebook

Idade: 42 anos

2. Vicky Safra e família

Patrimônio líquido: R$ 110,17 bilhões

Fonte de riqueza: Banco Safra

Idade: 72 anos

3. Jorge Paulo Lemann e família

Patrimônio líquido: R$ 91,81 bilhões

Fonte de riqueza: AB InBev/3G Capital

Idade: 84 anos

4. Marcel Herrmann Telles e família

Patrimônio líquido: R$ 60,82 bilhões

Fonte de riqueza: AB InBev/3G Capital

Idade: 74 anos

5. Carlos Alberto Sicupira e família

Patrimônio líquido: R$ 49,35 bilhões

Fonte de riqueza: AB InBev/3G Capital

Idade: 76 anos

6. Fernando Roberto Moreira Salles

Patrimônio líquido: R$ 38,45 bilhões

Fonte de riqueza: Itaú Unibanco/CBMM

Idade: 78 anos

7. Pedro Moreira Salles

Patrimônio líquido: R$ 36,15 bilhões

Fonte de riqueza: Itaú Unibanco/CBMM

Idade: 64 anos

8. Alexandre Behring da Costa

Patrimônio líquido: R$ 34,82 bilhões

Fonte de riqueza: 3G Capital

Idade: 57 anos

9. André Santos Esteves

Patrimônio líquido: R$ 32,71 bilhões

Fonte de riqueza: 3G Capital

Idade: 56 anos

10. Miguel Gellert Krigsner

Patrimônio líquido: R$ 28,69 bilhões

Fonte de riqueza: O Boticário

Idade: 74 anos